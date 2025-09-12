Туск: Польща та Україна разом розвиватимуть антидронові системи та ППО

Польща інвестує у спільні з Україною проєкти з розвитку антидронових технологій та модернізації систем протиповітряної оборони.

Про це заявив прем’єр Польщі Дональд Туск після засідання Ради нацбезпеки у Варшаві, пише PAP.

За словами Туска, Варшава планує використати кошти з європейської програми SAFE на розвиток нових засобів захисту від дронів та зміцнення ППО у тісній співпраці з Україною.

Туск заявив, що у четвер до Києва вже вирушив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, а найближчими днями туди поїде віцепрем’єр та міністр оборони Владислав Косіняк-Камиш.

“Гроші не стануть бар’єром. Ми будемо інвестувати в оборону спільно з Україною”, – наголосив польський прем’єр.

Туск підкреслив, що європейські лідери одностайно висловили підтримку Польщі після інциденту з російськими дронами, які порушили польський повітряний простір. Франція та Велика Британія пообіцяли надати додаткову допомогу у сфері протиповітряної оборони.

Він також зауважив, що Москва намагалася посіяти розбрат усередині країни та між союзниками, але замість цього “російська атака лише посилила єдність”.

Глава польського уряду закликав союзників до однозначної позиції щодо відповідальності Росії.

“Було б принизливо, якби хтось намагався розмити відповідальність Росії за ці події. Це була запланована акція, а не випадковий інцидент”, – заявив Туск.

Він наголосив, що Польща очікує подальших рішень, зокрема нових санкцій проти Росії, які мають реально вдарити по її економіці.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.