У НАТО обговорять реакцію на дрони РФ у Польщі — речниця

НАТО на засіданні 10 вересня обговорить реакцію Альянсу на російські дрони, що проникли в польський повітряний простір.

Про це повідомила Суспільному у коментарі речниця НАТО Еллісон Гарт.

"Північноатлантична рада збирається сьогодні вранці на чергове засідання і обговорить, серед іншого, як НАТО відреагувала на дрони, що проникли в польський повітряний простір протягом ночі", — сказала речниця.

Раніше Гарт написала у соцмережі Х, що генсек НАТО Марк Рютте підтримує зв'язок з польським керівництвом, а НАТО тісно консультується з Польщею

“Численні безпілотники вночі увійшли до польського повітряного простору та були зустрінуті польськими та натівськими засобами протиповітряної оборони. Генсек НАТО підтримує зв'язок з польським керівництвом, а НАТО тісно консультується з Польщею”, — йдеться у повідомленні речниці Альянсу.

У ніч проти 10 вересня РФ завдала масованого повітряного удару по Україні. Вибухи, зокрема, лунали у Львові, на Хмельниччині, Івано-Франківщині, Києві. Відомо про влучання в промислові об'єкти на Вінниччині. На Житомирщині внаслідок атаки є загиблий та поранений. Є травмовані внаслідок повітряної атаки на Хмельниччину.

У ніч на 10 вересня ворожі об’єкти порушили кордон Республіки Польща, польська влада повідомила про операцію з їхньої нейтралізації. Як повідомив прем'єр країни Дональд Туск, військові застосували зброю проти ворожих об’єктів. Туск проінформував генсека НАТО Рютте щодо збитих над Польщею обʼєктів. Це вперше Польща збивала російські цілі на своїй території.