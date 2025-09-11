Мерц: Путін навмисно спровокував НАТО дронами у Польщі

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі було навмисною провокацією Кремля проти НАТО.

Про це пише Politico.

"Ця абсолютно безрозсудна дія російського уряду є частиною низки провокацій, які ми спостерігаємо в Балтійському регіоні та на східному фланзі НАТО протягом багатьох місяців. Це дуже серйозна загроза миру в Європі", — сказав Мерц у Берліні.

Він підтримав оцінку прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска, що інцидент був навмисним.

"Заяви російського уряду про те, що це нібито випадковість чи помилка, не є переконливими", — наголосив канцлер.

У ніч на середу Польща за підтримки нідерландських винищувачів збила хвилю російських дронів. У операції також були задіяні німецькі системи ППО Patriot та італійський літак-розвідник, повідомив генсек НАТО Марк Рютте.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус уточнив, що близько 19 дронів, які залетіли у польський повітряний простір, були випущені з території Білорусі та належали до типу Shahed, який Росія активно застосовує проти України.

"Ці дрони були явно навмисно спрямовані цим курсом", — заявив він у парламенті.

Мерц підкреслив, що інцидент довів необхідність значного посилення протиповітряної оборони НАТО в Європі.

"Система європейської та натівської ППО спрацювала, але не настільки ефективно, щоб запобігти входженню такої кількості дронів у польський повітряний простір на ранньому етапі. Це питання стане предметом обговорень у НАТО та ЄС", — сказав канцлер.

Він додав, що Європа має рішуче нарощувати оборонні спроможності.

"Ми є і залишимося налаштованими значно підвищити оборонну готовність і можливості європейської частини НАТО", — сказав Мерц.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.