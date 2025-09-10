Зеленський запропонував Польщі допомогу, навчання у збитті російських дронів

Президент України Володимир Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском порушення повітряного простору Польщі і запропонував навчання та досвід у збитті російських дронів.

Про це повідомив Зеленський у публікації в Х.

За словами президента, домовлено про відповідну співпрацю на рівні військових із Польщею та координацію з усіма країнами НАТО. Він зазначив, що уламки російських дронів, серед яких були й іранські "шахеди", знайдені у багатьох населених пунктах, і українські військові передають усю наявну інформацію союзникам.

"Нам треба працювати над спільною системою протиповітряного захисту та створити дієвий повітряний щит над Європою. Україна давно пропонує конкретні рішення", — підкреслив Зеленський.

Він також додав, що необхідно збільшити фінансування виробництва дронів-перехоплювачів, які вже довели ефективність.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Попередні випадки