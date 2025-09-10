Туск: Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір

У Польщі за ніч зафіксували 19 порушень її повітряного простору, значна частина безпілотників залітала з Білорусі. Підтверджено збиття трьох безпілотників, можливо, чотирьох.

Про це заявив польський прем’єр Дональд Туск під час виступу у парламенті 10 вересня.

Так, Туск повідомив, що підтверджено збиття трьох безпілотників, імовірно, також збили й четвертий дрон.

За словами Туска, 9 вересня о 22:06 за місцевим часом армія отримала першу інформацію про початок масштабного повітряного нападу Російської Федерації на Україну.

"У цьому не було б нічого незвичайного, якби не масштаби нападу та кількість задіяних дронів і ракет. У відповідь оперативне командування підвищило боєготовність сил і засобів в рамках операції "Східна Аврора". Крім наземних систем, були активовані літаки раннього попередження — Saab і AWACS; це була спільна операція в рамках НАТО", — сказав прем'єр.

За його словами, у передбачуваний район операції були направлені: два літаки F-35, два літаки F-16 і вертольоти MI-24, MI-17 і Black Hawk.

Близько 23:30 було зафіксовано перше порушення повітряного простору Польщі. Останнє порушення, яке зафіксували, сталося близько 6:30, що дає уявлення про масштаби цієї операції. Вона тривала всю ніч.

"Було зафіксовано й точно локалізовано 19 конкретних вторгнень у наш повітряний простір, але це не остаточні дані, оскільки начальник генерального штабу бажає надавати вам та громадськості лише підтверджену інформацію", — сказав Туск.

Він додав, що новим у найгіршому сенсі цього слова, є напрямок, з якого прибули дрони, що порушили повітряний простір Польщі.

"Вперше за час цієї війни вони прибули не з України в результаті помилок, дезорієнтації дронів або невеликих російських провокацій мінімального масштабу. Вперше значна частина цих дронів влетіла до Польщі безпосередньо з Білорусі", — заявив Туск.

За його словами, визнавши загрозу, Польща почала протидіяти об’єктам, які, на її думку, безпосередньо загрожували її безпеці.

"Наразі ми підтвердили збиття трьох дронів; дуже ймовірно, що четвертий об’єкт також був збитий. Можливо, що їх було більше. Через погодні умови та характер операції перевірка цього займе ще деякий час", — сказав польський прем'єр.

Туск також повідомив, що вночі, з огляду на необхідність забезпечити свободу дій військової авіації та підготувати додаткову підтримку союзників, було прийнято рішення закрити аеропорти в Модліні, Варшаві, Жешуві та Любліні. Наразі всі аеропорти відновили роботу.

Він наголосив, що рішення про закриття аеропортів не було пов'язане з будь-якою потенційною загрозою для цих аеропортів, а лише з оперативними потребами.

"У цьому питанні я можу запевнити вас, пасажирів та громадськість: польським аеропортам не загрожували дрони чи інші дії Росії", — сказав Туск.

Через атаку безпілотників Польща хоче активувати статтю 4 Договору НАТО, яка передбачає, що держави-члени Альянсу можуть ініціювати консультації, коли, на їхню думку, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека опиняються під загрозою.

У ніч проти 10 вересня РФ завдала масованого повітряного удару по Україні. Вибухи, зокрема, лунали у Львові, на Хмельниччині, Івано-Франківщині, Києві. Відомо про влучання в промислові об'єкти на Вінниччині. На Житомирщині внаслідок атаки є загиблий та поранений. Є травмовані внаслідок повітряної атаки на Хмельниччину.

У ніч на 10 вересня ворожі об’єкти порушили кордон Республіки Польща, польська влада повідомила про операцію з їхньої нейтралізації. Як повідомив прем'єр країни Дональд Туск, військові застосували зброю проти ворожих об’єктів. Туск проінформував генсека НАТО Рютте щодо збитих над Польщею обʼєктів. Це вперше Польща збивала російські цілі на своїй території.