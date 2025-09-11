Президент Володимир Зеленський заявив, що аналіз траєкторій польоту дронів свідчить про продуманий і невипадковий характер їх перетину польського кордону. Зеленський наголосив, що такі дії Росії мають не оборонний характер і спрямовані не лише проти України.

Про це глава держави сказав під час брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві 11 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

За його словами, Москва намагалась перевірити реакцію партнерів та їхню готовність до фізичної атаки, а також відвернути увагу від передачі Україні систем ППО напередодні зими.

"Мені ця атака схожа на Крим. Тільки замість «зелених чоловічків» — дрони. Я вважаю, що це схоже на репетицію. В медіа вже є повідомлення про певні частини Польщі, на які Росія претендує", — зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що Україна пропонує європейським сусідам спільну програму фінансування та виробництва дронів-перехоплювачів. Він також підтвердив, що Польща погодилася на комунікацію між військовими.

"Дональд [Туск] сказав, що відправить своїх військових. Сирський комунікуватиме з командувачем Польщі. Далі — це вже технічні моменти", — зазначив він.

Коментуючи можливість розмови з президентом США Дональдом Трампом, Зеленський зазначив, що контакти з Вашингтоном тривають на різних рівнях.

"Останній раз був дзвінок у Парижі . Якщо буде можливість найближчими днями сконтактувати з Білим домом — ми підготуємося", — сказав він.

Окрім цього, президент розповів про підготовку до Генасамблеї ООН. На її полях цього року відбудеться саміт Кримської платформи за участі багатьох лідерів, а також зустріч, організована спільно з Карні, щодо питання викрадених дітей.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.