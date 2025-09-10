Польща активувала статтю 4 Договору НАТО через атаку дронів РФ

Польща 10 вересня активувала статтю 4 Договору НАТО, щоб дозволити консультації із союзниками через кілька годин після того, як її збройні сили збили кілька російських безпілотників, що порушили її повітряний простір.

Про це повідомив речник польського уряду Адам Шлапка, пише Polsat News.

"Збиття дронів, що загрожують нашій безпеці, є успіхом для польських та натівських сил, що одночасно змінює політичну ситуацію", – заявив прем’єр-міністр Дональд Туск.

Він додав, що через порушення повітряного простору консультації союзників набули форми офіційного запиту на активацію статті 4 Північноатлантичного договору. Його рішення ухвалили після консультацій з президентом Каролем Навроцьким.

Що таке стаття 4 НАТО

Згідно зі статтею 4 Основоположного договору НАТО, держави-члени можуть донести проблемну ситуацію до відома Північноатлантичної ради (головного політичного органу НАТО, що приймає рішення) та обговорити її з союзниками.

"Сторони консультуються між собою щоразу, коли, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін перебувають під загрозою", — йдеться у статті.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.

Попередні випадки