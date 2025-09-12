Дронова атака Росії на Польщу не була помилкою — Туск відповів Трампу

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що дронова атака Росії на Польщу в ніч на 10 вересня не була помилкою. Раніше президент США Трамп назвав цю атаку РФ "помилкою".

Про це Дональд Туск написав у соцмережі X.

"Ми також хотіли б, щоб атака безпілотників на Польщу була помилкою. Але це не так. І ми це знаємо", — написав Дональд Туск.

12 вересня президент США Дональд Трамп прокоментував інцидент із російськими дронами, які порушили повітряний простір Польщі. На відміну від європейських лідерів, які назвали це навмисною провокацією Москви, Трамп припустив, що це могло статися випадково.

"Це могло бути помилкою. Могло бути помилкою. Але в будь-якому випадку я не задоволений тим, що відбувається. Сподіваюся, все це скоро закінчиться", – сказав Трамп журналістам, залишаючи Білий дім.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.