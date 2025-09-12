Трамп назвав російські дрони у повітряному просторі Польщі "можливою помилкою"

Президент США Дональд Трамп прокоментував інцидент із російськими дронами, які порушили повітряний простір Польщі. На відміну від європейських лідерів, які назвали це навмисною провокацією Москви, Трамп припустив, що це могло статися випадково.

Про це пише The Hill.

"Це могло бути помилкою. Могло бути помилкою. Але в будь-якому випадку я не задоволений тим, що відбувається. Сподіваюся, все це скоро закінчиться", – сказав Трамп журналістам, залишаючи Білий дім.

Інцидент стався під час чергових ударів Росії по Україні. Кілька дронів перетнули польський кордон, після чого вперше в історії НАТО підняло в повітря винищувачі для знищення загрози в небі союзної держави.

Міністерство оборони РФ заявило, що не мало наміру атакувати Польщу.

Це перший публічний коментар Трампа після його короткого повідомлення у соцмережі Truth Social: "Що відбувається з Росією, яка порушує повітряний простір Польщі дронами? Ну от і почалося!".

Американські й європейські політики давно висловлюють занепокоєння, що у разі успіху в Україні Володимир Путін може поширити агресію на сусідні країни НАТО.

Попри спроби Трампа у другій каденції виступити посередником у мирних переговорах, йому не вдалося домогтися зустрічі за участю Путіна та Володимира Зеленського. Більше того, у серпні після його переговорів із Путіним в Алясці Росія здійснила наймасштабніші атаки з початку війни.

У Конгресі США лунають заклики до нових санкцій проти Москви, але сам Трамп поки уникає чітких обіцянок. Він лише натякнув, що "другий етап" обмежень може з’явитися після нещодавніх санкцій проти Індії через імпорт російської нафти.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.