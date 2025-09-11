Німеччина посилює присутність у повітряному просторі Польщі та країн Балтії

Після дронової атаки Росії на Польщу Німеччина посилить свою присутність у повітряному просторі Польщі та Литви, Латвії та Естонії. У польському повітряному просторі Німеччина посилить спостереження за допомогою винищувачів Eurofighter.

Про це повідомляє Tagesschau.

Спочатку Німеччина планувала, що операція з патрулювання польського повітряного простору триватиме до кінця вересня. Тепер її планують продовжити до кінця грудня.

"На додаток до чинних зобов'язань у країнах Балтії та Польщі, уряд Німеччини розширить та поглибить патрулювання повітряного простору над Польщею", – заявив речник уряду Стефан Корнеліус.

Німеччина розгортає системи протиповітряної оборони Patriot та бере участь у патрульних польотах над країнами Балтії. Міністерство оборони Німеччини оголосило, що кількість розгорнутих літаків Eurofighter буде подвоєна з 2 до 4. "Військово-повітряні сили негайно забезпечать оперативну готовність", – йдеться у повідомленні міністерства.

Німеччина також посилить свою підтримку України, оголосив речник уряду Стефан Корнеліус. На рівні Євросоюзу уряд Німеччини працюватиме над "швидким прийняттям" ще одного пакету санкцій проти Росії, сказав він.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Франція відправить у Польщу 3 винищувачі "Rafale" для захисту польського повітряного простору. Так Франція відреагувала на дронову атаку Росії на Польщу.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.