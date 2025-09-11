У МЗС України відреагували на заяву словацького колеги Юрая Бланара, який висловив сподівання, що "дрони, які опинилися в Польщі, мали б бути в Україні". У відомстві підкреслили, що такий масований перетин кордону російськими БпЛА не міг бути випадковим і є "абсолютно свідомою ескалацією з боку РФ".

Про це повідомив речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий, передає кореспондентка Суспільного.

"Велика кількість російських дронів залетіла в повітряний простір Польщі — це факт емпіричної дійсності, який не потребує віри. Такий масований перетин кордону російськими дронами не міг бути випадковим — це абсолютно свідома ескалація з боку Росії. Саме так її характеризують у Польщі та інших країнах-партнерах", — сказав Тихий.

Він також закликав словацьку сторону не знімати відповідальність з Москви через недоречні сумніви та визнавати реальність такою, якою вона є, а не такою, в яку "хотілося би вірити".

"Кожен адекватний європейський уряд має зараз думати над тим, як разом з Україною зупинити Росію та завершити війну, а не над тим, як виправдовувати російську ескалацію. Реалістичні кроки до завершення війни потребують посилення консолідованого тиску на Москву, яка відмовляється від миру, повне перекриття фінансування війни для РФ, зміцнення України та співпрацю протиповітряних спроможностей України та партнерів для збиття російських дронів і ракет", — сказав речник МЗС України.

Крім того, Тихий наголосив, що Росія не має жодного права запускати дрони та ракети по Польщі, Україні, Словаччині чи будь-якій іншій країні.

Нагадаємо, 10 вересня, міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар після інциденту з російськими дронами, які збили на території Польщі, заявив, що це є "серйозним погіршенням ситуації та ескалацією". На його думку, російські безпілотники мали приземлитися на території України, а не в Польщі з наміром атакувати.

"Сподіваюся, що російські дрони на польській території мали опинитися на українській землі й не потрапили до Польщі з метою атаки", — сказав Бланар.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.