Франція направить у Польщу 3 винищувачі після дронової атаки РФ

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що Франція відправить у Польщу 3 винищувачі "Rafale" для захисту польського повітряного простору. Так Франція відреагувала на дронову атаку Росії на Польщу.

Про це президент Франції Еммануель Макрон повідомив у соцмережі X.

"Я взяв на себе це зобов'язання вчора перед прем'єр-міністром Польщі. Я також обговорив це питання з Генеральним секретарем НАТО та з прем'єр-міністром Великої Британії, який також займається обороною східного флангу. Безпека європейського континенту є нашим пріоритетом. Ми не піддамося зростальному залякуванню з боку Росії", — написав Еммануель Макрон.

Раніше стало відомо, що Рада безпеки ООН проведе екстрене засідання щодо порушення Росією повітряного простору Польщі за допомогою дронів. Засідання може пройти 12 вересня.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їх нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах. Того ж дня має відбутися засідання НАТО для обговорення реакції на інцидент.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.