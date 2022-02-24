Вторгнення в Україну: ситуація в Запорізькій області

Сьогодні, 24 лютого, о 5:00 збройні сили Російської федерації розпочали інтенсивні обстріли українських позицій на сході, та завдали ракетних ударів по аеродромах. Президент Зеленський оголосив про введення воєнного стану. Про ситуацію у Запоріжжі та області дізнається Суспільне.

7:40

У своєму телеграм-каналі секретар Запорізької міськради, який виконує обов'язки міського голови Анатолій Куртєв закликав містян залишатися дома та зберігати спокій. За його словами силові структури та військові контролюють ситуацію.

Як повідомила прессекретар Запорізької атомної електростанції Лариса Меркулова, станція працює в штатному режимі, на посилений режим не переходили. Ситуація контрольована, вибухів чи спроб диверсії біля станції чи на станції немає, загалом спостерігається спокій.

8:00

У Бердянську в районі аеропорту обстріляли військову частину. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив секретар Бердянської міськради Олександр Свідло.

"На цей час у нас немає жодної інформації, окрім тієї, що обстріляли військову частину в районі аеропорту. Там працюють рятувальники та лікарі", — зазначив чиновник.

8:15

У Запорізькому міжнародному аеропорту скасували всі рейси.

Читайте також: Україна закрила небо для цивільних літаків

8:30

Розташування укриттів, якими у випадку надзвичайної ситуації можливо скористатися, можна переглянути на інтерактивній карті — тут.

9:10

Секретар Запорізької міськради, який виконує обов'язки міського голови Анатолій Куртєв повідомив, що всі інфраструктурні об’єкти обласного центру працюють. Міські служби, органи місцевого самоврядування працюють у посиленому режимі. Запоріжців закликають зберігати спокій, та по можливості залишати вдома дітей.

Оновлюється...