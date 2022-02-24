Росія атакує одразу Чернігівську, Сумську, Луганську та Харківські області. Перед просуванням техніки та бойових машин відбувається артилерійський обстріл українських військових. Наразі прикордонники вживають усіх заходів, аби зупинити просування військ.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

"Наступу російських військ через державний кордон передує артилерійський обстріл, далі рухається військова техніка, заявили в Прикордонній службі України", – ідеться у повідомленні.

У службі зазанчили, що російська військова техніка, в тому числі броньована порушила державний кордон в Чернігівській, Сумській, Луганській, Харківській областях.

"Зокрема в Чернігівській області ворожа техніка пройшла через пункти пропуску "Сеньківка" та "Гремяч" і на інших напрямках. Також рух колон відбувся через пункт пропуску "Бударки" в Харківській області та на напрямку пункту пропуску "Мілове" в Луганській області", – повідомлять у прикордонному відомстві.

Також обстрілу піддалися більшість прикордонних підрозділів та прикордонні наряди Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

Станом на 09:00 серед прикордонників низка військовослужбовців зазнала поранень. Однак військові вживають всіх заходів, щоб зупинити ворога.

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