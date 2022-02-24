Секретар міськради, який тимчасово виконує обов'язки міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв звернувся до містян та запевнив, що інформація щодо ймовірного відключення електроенергії та водопостачання — неправда. Також посадовець зазначив, що у місті розглядається можливість безкоштовного проїзду.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Він розповів, що згідно з указом президента України створено Запорізьку обласну військову адміністрацію:

"Згідно указу голова Запорізької ОДА Олександр Старух набуває статусу начальника Запорізької обласної військової адміністрації. Всі комунальні підприємства міста працюють у штатному режимі, немає ніяких аварій та інших форс-мажорних ситуацій. Теж саме стосується і лікарень. Вони працюють, готові у разі потреби до прийому поранених".

Також Анатолій Куртєв спростував інформацію щодо ймовірного відключення електроенергії та водопостачання.

"Містом ширяться чутки, що нібито від завтра на два дні будуть відключати воду чи електроенергію. Не вірте. Це фейкова інформація, створена для того, щоб підвищити градус паніки серед населення. Запевняю вас, і Обленерго, і Водоканал працюють стабільно і без перебоїв. Ніяких підстав для хвилювання немає", — запевнив секретар міськради.

Наразі, за словами посадовця, розглядається можливість зробити проїзд у муніципальному електротранспорті безкоштовним: "Трамваї та тролейбуси працюватимуть у звичайному режимі та у повному обсязі. А от рух комунальних автобусів буде обмежений. Таким чином ми збережемо пальне та направимо його на забезпечення інших потреб міста".

Також Анатолій Куртєв закликав містян не користуватися громадським транспортом без нагальної потреби та залишатися вдома.

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У Національній енергетичній компанії "Укренерго“ закликають не вірити неправдивій інформації про відключення світла: "У соцмережах та деяких ЗМІ поширюються ФЕЙКИ про те, що у 23.30 треба вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в оселях. Начебто через підключення нашої енергомережі до європейської системи".

В Укренерго спростували таку інформацію та зазначили, що працюють в нормальному режимі. А фейкові заклики спрямовані лише на те, аби завдати удару по українській енергосистемі.

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