В Україні спростили процедуру вступу до тероборони та зняли вікові обмеження

В Україні спростили процедуру вступу до територіальної оборони та зняли вікові обмеження.
Про це повідомляють Збройні Сили України у Twitter.
"Сьогодні Україні потрібні всі. Всі процедури приєднання до ТрО спрощені. З собою мати лише паспорт та ідентифікаційний код. Вікових обмежень немає. Якщо у вас на місцях будуть проблеми, посилайтесь на цю офіційну заяву", – йдеться в повідомленні.
Також до лав тероборони дозволили вступати людям, старше 60 років.
"Мною прийнято рішення, яке узгоджено з командувачем Сил ТрО ЗСУ бригадним генералом Юрієм Галушкіним, залучати до Сил тероборони патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога", – повідомив Резніков.
За його словами, у Києві протягом двох днів бійцям Сил ТрО роздано 18 тисяч автоматів та відповідних боєкомплектів.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський повідомив, що в країні підготувати 120 шпиталів для прийняття українських поранених.
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