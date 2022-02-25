В Україні спростили процедуру вступу до тероборони та зняли вікові обмеження

В Україні спростили процедуру вступу до територіальної оборони та зняли вікові обмеження.

Про це повідомляють Збройні Сили України у Twitter.

"Сьогодні Україні потрібні всі. Всі процедури приєднання до ТрО спрощені. З собою мати лише паспорт та ідентифікаційний код. Вікових обмежень немає. Якщо у вас на місцях будуть проблеми, посилайтесь на цю офіційну заяву", – йдеться в повідомленні.

Також до лав тероборони дозволили вступати людям, старше 60 років.

"Мною прийнято рішення, яке узгоджено з командувачем Сил ТрО ЗСУ бригадним генералом Юрієм Галушкіним, залучати до Сил тероборони патріотів віком понад 60 років, які морально і фізично готові чинити опір та перемагати ворога", – повідомив Резніков.

За його словами, у Києві протягом двох днів бійцям Сил ТрО роздано 18 тисяч автоматів та відповідних боєкомплектів.

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