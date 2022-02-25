У Мелітополі російські війська обстрілюють будівлю СБУ. Ведуться бої за місто

Зранку 25 лютого у Мелітополі Запорізької області російські окупанти відкрили вогонь по будівлі СБУ.

Про це повідомляє видання Ріа-Мелітополь у своєму телеграм-каналі.

З інформацією ЗМІ, сьогодні вранці колона військової техніки заїхала з північного в'їзду до Мелітополя. В центрі міста військові машини з розпізнавальними знаками РФ "Z" стоять біля будівлі СБУ, чути постріли.

У коментарі Суспільному речник Управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко сказав, що зв'язок з мелітопольським управлінням відсутній.

Як повідомив начальник управління внутрішньої політики Запорізької ОДА Володимир Марчук, наразі тривають бої за місто.

У своєму відеозверненні міський голова Мелітополя розповів, що напередодні незрозумілі люди зайшли на територію виконкому, пройшлись по коридорах та пішли.

"Декілька годин тому на території Мелітополя приступила до охорони громадського порядку Нацгвардія України, зараз виконують свої обов'язки. Місто перебуває, наскільки це можливо, у безпечному режимі. Лікарні працюють у штатному режимі. Над виконкомом Мелітополя український прапор, ніякого іншого бути не може. Зараз найголовніше залишатися вдома та зберігати спокій", - сказав міський голова.

Що відомо

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