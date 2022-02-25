У Мелітополі російські війська обстрілюють будівлю СБУ. Ведуться бої за місто

Зранку 25 лютого у Мелітополі Запорізької області російські окупанти відкрили вогонь по будівлі СБУ.
Про це повідомляє видання Ріа-Мелітополь у своєму телеграм-каналі.
З інформацією ЗМІ, сьогодні вранці колона військової техніки заїхала з північного в'їзду до Мелітополя. В центрі міста військові машини з розпізнавальними знаками РФ "Z" стоять біля будівлі СБУ, чути постріли.
У коментарі Суспільному речник Управління СБУ в Запорізькій області Сергій Левченко сказав, що зв'язок з мелітопольським управлінням відсутній.
Як повідомив начальник управління внутрішньої політики Запорізької ОДА Володимир Марчук, наразі тривають бої за місто.
У своєму відеозверненні міський голова Мелітополя розповів, що напередодні незрозумілі люди зайшли на територію виконкому, пройшлись по коридорах та пішли.
"Декілька годин тому на території Мелітополя приступила до охорони громадського порядку Нацгвардія України, зараз виконують свої обов'язки. Місто перебуває, наскільки це можливо, у безпечному режимі. Лікарні працюють у штатному режимі. Над виконкомом Мелітополя український прапор, ніякого іншого бути не може. Зараз найголовніше залишатися вдома та зберігати спокій", - сказав міський голова.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що станом на вечір 24 лютого тривають важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від Києва та на півдні України. Також РФ готує нову хвилю атак, в тому числі з повітряним десантом.
- 24 лютого США та Велика Британія запровадили додаткові санкції проти РФ. Також додаткові антиросійські санкції погодила Європейська рада.
- За даними Генштабу ЗСУ, Росія закинула в Україну понад 60 батальйонних тактичних груп з метою блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму.
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