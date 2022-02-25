На Запоріжжі росіяни завдали ракетного удару по прикордонниках

О 4:25 російські війська завдали, попередньо, ракетного удару по прикордонному підрозділу "Приморський Посад", що в Мелітопольському районі Запорізької області.

Про це повідомила Державна прикордонна служба.

За інформацією прикордонників, внаслідок атаки серед особового складу підрозділу є загиблі та поранені.

Селище Приморський Посад розташоване на Азовському узбережжі між Кирилівкою і Приморськом. Там базується підрозділ Бердянського прикордонного загону.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Як раніше повідомляло Суспільне, ситуація в місті Бердянськ станом на 23:30 24 лютого залишалася контрольованою. Про це сказав у своєму відеозверненні виконувач обов'язків міського голови Бердянська Олександр Свідло. Вчора, 24 лютого, вранці, у Бердянську в районі аеропорту обстріляли військову частину.

У Мелітополі станом на 21:00 24 лютого обстрілів також не велося. Вони почалися зранку 24 лютого. О 5:30 військова частина на території Мелітополя зазнала авіаційних ударів. Військові залишили аеродром у Мелітополі, для того, щоб не наражати на небезпеку мирних мешканців через постійні військово-повітряні обстріли

Читайте також: Вторгнення в Україну: ситуація в Запорізькій області

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram