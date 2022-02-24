logo logo
Україна закрила небо для цивільних літаків
ВІЙНААВІАСПОЛУЧЕННЯЖиттяПолітика

Україна закрила небо для цивільних літаків

Тетяна Яворович
·
Україна закрила небо для цивільних літаків Ілюстративне фото, Unsplash

"Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.

Про це повідомила пресслужба Украероруху.

"Надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України призупиняється", — йдеться в повідомленні

Про зміни щодо використання повітряного простору України в "Украерорусі" пообіцяли повідомити додатково.

Усі останні новини щодо ситуації на Донбасі, дій Росії та реакції України та світу читайте тут.

Дивіться спецефір Суспільного:

Що відомо

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди