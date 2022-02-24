Україна закрила небо для цивільних літаків

"Украерорух" оголосив про закриття повітряного простору України для цивільних літаків через вторгнення Росії на українську територію.

Про це повідомила пресслужба Украероруху.

"Надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України призупиняється", — йдеться в повідомленні

Про зміни щодо використання повітряного простору України в "Украерорусі" пообіцяли повідомити додатково.

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