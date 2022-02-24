Обстрілів в Мелітополі станом на вечір не ведеться — міський голова

Станом на 21.00 25 лютого обстрілів у Мелітополі не ведеться. Внаслідок обстрілів, що розпочалися вранці, серед цивільного населення жертв немає.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров у зверненні на своїй сторінці у Фейсбук.

"За результатами сьогоднішнього дня обстріли були лише в одному місці Мелітополя, де заділи житловий сектор, але слава богу жертв серед цивільних немає, вірю, що їх і не буде".

За словами Івана Федорова ситуація в побутовому плані не території міста повністю контрольована. З завтрашнього дня виконком буде працювати у штатному режимі. Освітній процес у всіх навчальних закладах призупинений. Медзаклади працюють в штатному режимі.

Раніше Суспільне повідомляло, що військові залишили аеродром у Мелітополі, для того, щоб не наражати на небезпеку мирних мешканців через постійні військово-повітряні обстріли, які почалися ще зранку. О 5:30 військова частина на території Мелітополя зазнала авіаційних ударів.

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