У Бердянську обстріляли військову частину

Сьогодні, 24 лютого, у Бердянську, що у Запорізькій області, в районі аеропорту обстріляли військову частину.

Про це на своїй сторінці у Facebook секретар Бердянської міськради Олександр Свідло.

"На цей час у нас немає жодної інформації, окрім тієї, що обстріляли військову частину в районі аеропорту. Там працюють рятувальники та лікарі", — зазначив чиновник.

Олександр Свідло також додав, що сьогодні 1-4 класи та дитячі садки залишаються на дистанційному навчанні.

У кожному дитячому садку, за словами посадовця, працюватиме чергова група.

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