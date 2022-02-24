Зеленський: потрібна кров, ставайте донорами

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом здавати донорську кров для переливання пораненим українським військовим.
Як передає кореспондентка Суспільного, про це глава держави повідомив на брифінгу.
"Будь ласка, прошу, долучайтеся, ставайте донорами крові для наших захисників. Працювати зараз – це теж оборона у цих не простих умовах, тому від кожного підприємства, підприємця залежить, яким буде наше майбутнє", – заявив Зеленський.
Він додав, що від ранку серед українських військових є поранені, тому лікарнях потрібна кров.
"Дбайте про працівників, працюйте заради суспільства, заради блага кожного з нас. У людей мають бути усі необхідні товари, усі необхідні послуги. Нацбанк і банківська система має увесь необхідний ресурс, щоб забезпечувати фінансові потреби держави, усе для захисту держави, для захисту інтересів громадян України", – підсумував він.
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
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