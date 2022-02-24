Росія закинула в Україну понад 60 батальйонних тактичних груп – Генштаб ЗСУ

На територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп російських військ з метою блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму.
Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ.
"На цей час з 90 БТГр на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямках!," – поінформували у Генштабі.
Також з Білорусі проводяться демонстраційні дії вздовж північної ділянки держкордону України літаками Су-25СМ з аеродрому Лунінець.
"Вже зрозумілий підступний план російських загарбників. Основною метою операції є блокування Києва, створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної ПМР. Для цього висаджено повітряний тактичний десант: до 200 російських солдат на аеродромі Гостомель", – заявили у Генштабі.
Крім того, у відомстві зазначили, що ще одна мета ворога – завдати шкоди критично важливій цивільній інфраструктурі, по якій регулярно наносяться ракетно-авіаційні удари.
За даними Генштабу, на підступах до Херсона ведуться бої. Противник намагається обійти місто зі сходу та продовжити наступ у напрямку Миколаєва.
"Завдано два ракетних удари по БУЯЛИК. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції по відсічі збройної агресії", – інформує Генштаб.
Також механізовані та танкові підрозділи ведуть оборону на півночі по рубежу Перемога-Глухів. Там українські війська зупинили колону російських окупантів. Однак окрема танкова бригада продовжує бій на околиці Чернігова.
На слобідському напрямку ведеться оборона по рубежу: Довжанка, Дворічна, Артемівка, Котузівка, Харків, Дергачі, Довжик, Мураха, Охтирка, Суми.
"Противник має вкрай низький моральний стан. Красномовний приклад – оборона Сум та Охтирки. В Охтирці малочисельний підрозділ забезпечення, озброєний лише стрілецькою зброєю, зачистив рідне місто від штурмового батальйону росіян", – розповіли у Генштабі.
Там також додали, що "кожна пляшка запалювальної суміші з даху на ворожий танк, кожен постріл з мисливської зброї по авто окупанта різко знижує наступальні апетити загарбників".
Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.
- Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова вести перемовини з керівництвом України про нейтральний статус України і відмову від розміщення на українській території озброєння.
- Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що станом на вечір 24 лютого тривають важкі бої тривають на Луганщині, на Сумщині, на північ від Києва та на півдні України. Також РФ готує нову хвилю атак, в тому числі з повітряним десантом.
- 24 лютого США та Велика Британія запровадили додаткові санкції проти РФ. Також додаткові антиросійські санкції погодила Європейська рада.
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