Росія закинула в Україну понад 60 батальйонних тактичних груп – Генштаб ЗСУ

На територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп російських військ з метою блокування Києва і створення сухопутного коридору до окупованого Криму.

Про це йдеться у заяві Генерального штабу ЗСУ.

"На цей час з 90 БТГр на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп. Основні зусилля противник зосереджує на Слобожанському, Сіверському, Таврійському напрямках!," – поінформували у Генштабі.

Також з Білорусі проводяться демонстраційні дії вздовж північної ділянки держкордону України літаками Су-25СМ з аеродрому Лунінець.

"Вже зрозумілий підступний план російських загарбників. Основною метою операції є блокування Києва, створення сухопутного коридору до півострова Крим та самопроголошеної ПМР. Для цього висаджено повітряний тактичний десант: до 200 російських солдат на аеродромі Гостомель", – заявили у Генштабі.

Крім того, у відомстві зазначили, що ще одна мета ворога – завдати шкоди критично важливій цивільній інфраструктурі, по якій регулярно наносяться ракетно-авіаційні удари.

За даними Генштабу, на підступах до Херсона ведуться бої. Противник намагається обійти місто зі сходу та продовжити наступ у напрямку Миколаєва.

"Завдано два ракетних удари по БУЯЛИК. Угруповання Сил оборони продовжує ведення оборонної операції по відсічі збройної агресії", – інформує Генштаб.

Також механізовані та танкові підрозділи ведуть оборону на півночі по рубежу Перемога-Глухів. Там українські війська зупинили колону російських окупантів. Однак окрема танкова бригада продовжує бій на околиці Чернігова.

На слобідському напрямку ведеться оборона по рубежу: Довжанка, Дворічна, Артемівка, Котузівка, Харків, Дергачі, Довжик, Мураха, Охтирка, Суми.

"Противник має вкрай низький моральний стан. Красномовний приклад – оборона Сум та Охтирки. В Охтирці малочисельний підрозділ забезпечення, озброєний лише стрілецькою зброєю, зачистив рідне місто від штурмового батальйону росіян", – розповіли у Генштабі.

Там також додали, що "кожна пляшка запалювальної суміші з даху на ворожий танк, кожен постріл з мисливської зброї по авто окупанта різко знижує наступальні апетити загарбників".

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