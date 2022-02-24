Ситуація в Бердянську контрольована, — в. о. міського голови

24 лютого станом на 22:30 ситуація в місті Бердянськ залишається під контролем. Про це сказав у своєму відеозверненні виконувач обов'язків міського голови Бердянська Олександр Свідло.

Він зазначив, що медичні заклади готові приймати пацієнтів та мають необхідний запас ліків. У звичному режимі працюють комунальні підприємства, вони готові у разі потреби, ліквідовувати аварії. Також в місті є необхідний запас будівельних та паливно-мастильних матеріалів. За словами Олександра Свідло, 25 лютого інфраструктура міста стабільно функціонуватиме (вимкнення світла або інших комунальних послуг не заплановано).

В. о. міського голови також закликав слідкувати за оновленням інформації щодо наявних в Бердянську укриттів: "Нами організовані додаткові укриття на базі шкіл, ДК. Там є запаси питної води, матраци. Адреси повідомимо додатково на своїй сторінці або в нашому кол-центрі ви можете про них дізнатися".

Олександр Свідло додав, що громадський порядок у місті охороняють співробітники Нацполіції, вони несуть службу у посиленому режимі, на вулицях чергують автомобілі поліції.

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