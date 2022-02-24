У Запорізькій області військові тримають рубежі, правоохоронці цілодобово в режимі воєнного стану. Чоловіків закликають іти у військкомати та до тероборони.
Про це сказав голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух в ході брифінгу.
За його словами, Запорізька АЕС знаходиться під охороною. Кожні 2 години всі території та об'єкти інфраструктури доповідають про стан державній адміністрації, звідти інформація надходить до обласної адміністрації.
"У нас першочергово мають бути заправлений спецтранспорт — швидкі, ДСНС, військові. Нарада зараз іде із власниками АЗС. Зараз збирати будем з мереж безпосередньо, для забезпечення харчами. Але ви розумієте, якщо буде паніка і кожен буде "нагрібать" собі “цілий магазин”, нічого гарного не вийде", — сказав Старух.
Також голова ЗОДА повідомив, що нещодавно відбулася. селекторна нарада за участю президента. На ній разом з військовими були обговорені стратегічні та тактичні питання.
"Всі підрозділи готові, всі виконують свої завдання. Війна перейшла в активну фазу, маємо мобілізуватися", — додав він.
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Що відомо
- Вранці 24 лютого президент Росії Володимир Путін виступив з екстреним зверненням до громадян, в якому повідомив про рішення щодо початку військової операції на Донбасі.
- 21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна рада проголосувала за запровадження воєнного стану.