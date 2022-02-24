logo logo
Всі готові, всі виконують свої завдання — голова Запорізької облдержадміністрації
ВІЙНАМІСЦЕВА ВЛАДАРегіони

Всі готові, всі виконують свої завдання — голова Запорізької облдержадміністрації

Денис Астаф'єв
·
Всі готові, всі виконують свої завдання — голова Запорізької облдержадміністрації Фото: Суспільне Запоріжжя

У Запорізькій області військові тримають рубежі, правоохоронці цілодобово в режимі воєнного стану. Чоловіків закликають іти у військкомати та до тероборони.

Про це сказав голова Запорізької облдержадміністрації Олександр Старух в ході брифінгу.

За його словами, Запорізька АЕС знаходиться під охороною. Кожні 2 години всі території та об'єкти інфраструктури доповідають про стан державній адміністрації, звідти інформація надходить до обласної адміністрації.

"У нас першочергово мають бути заправлений спецтранспорт швидкі, ДСНС, військові. Нарада зараз іде із власниками АЗС. Зараз збирати будем з мереж безпосередньо, для забезпечення харчами. Але ви розумієте, якщо буде паніка і кожен буде "нагрібать" собі “цілий магазин”, нічого гарного не вийде", — сказав Старух.

Також голова ЗОДА повідомив, що нещодавно відбулася. селекторна нарада за участю президента. На ній разом з військовими були обговорені стратегічні та тактичні питання.

"Всі підрозділи готові, всі виконують свої завдання. Війна перейшла в активну фазу, маємо мобілізуватися", — додав він.

Читайте також: Вторгнення в Україну: ситуація в Запорізькій області

Що відомо

Підписуйтеся на Суспільне Запоріжжя у Viber або в Telegram

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди