Ситуація в Мелітополі — що кажуть в ОПУ

У Мелітополі станом на 10 ранку 25 лютого склалася неоднозначна ситуація — на околицях присутні російські військові, які прийшли Криму, але іншу частину утримують українські військові.

Про це повідомив під час брифінгу Радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

Він зазначив, що українські військові тримають оборону та не дають ворожим військам просуватися далі в бік Маріуполя.

"Командування знає про цю ситуацію і здійснює там певні заходи щодо знешкодження можливого прориву Мелітополя в бік Маріуполя", — підкреслив Олексій Арестович.

Що відомо

24 лютого о 5:30 військова частина на території Мелітополя зазнала авіаційних ударів, внаслідок яких постраждали люди.

Військові прийняли рішення залишити аеродром у Мелітополі, для того, щоб не наражати на небезпеку мирних мешканців через постійні військово-повітряні обстріли, які почалися ще зранку.

Зранку 25 лютого у Мелітополі Запорізької області російські окупанти відкрили вогонь по будівлі СБУ. В Запорізькій ОДА повідомили, що йдуть бої за місто.

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