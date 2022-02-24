Військові покинули аеродром у Мелітополі. Яка ситуація в місті

Військові прийняли рішення залишити аеродром у Мелітополі, для того, щоб не наражати на небезпеку мирних мешканців через постійні військово-повітряні обстріли, які почалися ще зранку.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

Що стосується, життєдіяльності міста, за його словами, вона відбувається у звичному режимі. Комісія ТЕБ НС у Мелітополі прийняла рішення зупинити продаж палива на заправних станціях, тепер воно буде продаватися в мінімальних кількостях для приватних осіб та лише для підприємств критичної інфраструктури. Така ж ситуація з обмеженням буде із завтрашнього дня стосовно харчових продуктів.

Іван Федоров

"Стосовно штабу тероборони та нашої бригади тероборони, на сьогодні вона функціонує. Велика кількість людей записується до оборони міста Мелітополя, основне завдання якої на сьогодні - зберегти наше місто від мародерства", — сказав Федоров.

Міський голова повідомив, що наразі сформовані бригади силових структур для забезпечення безпеки у нічний час доби.

"Ми відпрацювали план громадянської охорони в Мелітополі. Сьогодні на базі ДК Шевченка працює штаб, до якого можуть звертатися переселенці. І перші переселенці з Генічеську уже зверталися. Там також мелітопольці можуть отримати всі консультації, як і в нашому диспетчерському центрі 15-80", — сказав він.

Вся критична інфраструктура міста працює в штатному режимі, включно з клініками та лікарнями. Водоканал, Тепломережі, Міськгаз, Електромережі звітують щогодини.

Також Укрзалізниця повідомляє, що електропоїзд Запоріжжя-Мелітополь тимчасово скасований.

Як раніше повідомляло Суспільне, 24 лютого о 5:30 військова частина на території Мелітополя зазнала авіаційних ударів, внаслідок яких постраждали люди.

За інформацією жительки Мелітополя Олени Свєтлової, з якою поспілкувалися кореспонденти Суспільного, близько 14 години містом проїхала колона військової техніки без розпізнавальних знаків.

На аеродромі було кілька вибухів. За словами Олени Свєтлової, комунальні служби зранку відкрили всі підвали, готові й бомбосховища в школах. Місто спорожніло, люди перебувають вдома. На цей час все тихо, — повідомила вона.

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