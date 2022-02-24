У запорізькому гуртожитку ударною хвилею вибило вікна

24 лютого близько 5 години ранку у гуртожитку Запорізького фахового медичного коледжу ударною хвилею вибито два вікна.

Про це з місця подій повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Ольга Ларіонова.

Гуртожиток розташований у Комунарському районі міста. У будівлі були вибиті два вікна — на 3 та 4 поверхах. За словами журналістки, ця 9-поверхівка розташована найближче до військового полігону “Близнюки” — приблизно, в 6-ти кілометрах.

Раніше Суспільне повідомляло, що за інформацією МВС, у Запорізькій області обстрілюється військова частина у Близнюках. Потерпілих немає.

Фото: Суспільне Запоріжжя

Травмованих у гуртожитку немає, розповіли Суспільному студенти навчального закладу. За їхніми словами, відсьогодні заняття перевели у дистанційний режим.

Фото: Суспільне Запоріжжя Студенти Запорізького фахового медичного коледжу

"Вертоліт літав там на полігоні й на поле впали дві ракети", — поділилися студенти.

Раніше Суспільне повідомляло, що в Запоріжжі обстрілювали військову частину на Близнюках. Потерпілих немає.

За словами студентів, більшість їдуть додому, але не можуть — автовокзал закритий.

Значна частина міжобласних автобусних маршрутів на Центральній автостанції Запоріжжя скасована. Власники автотранспорту зняли їх з рейсів через важкий стан із пальним. Про це Суспільному повідомила чергова на вокзалі.

За її словами, автобуси на тих міжобласних сполученнях, що працюють, від’їжджають не за розкладом, а в залежності від наповнення салону. У межах області автобусні маршрути працюють за графіком. Особливих розпоряджень від центрального офісу поки не надходило — розповіла чергова.

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