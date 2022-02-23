Транспортне сполучення зі сходом України не обмежують — Мінінфраструктури

Інформація про зупинку руху транспорту до найбільших міст на сході України, зокрема Маріуполя, яку поширювали проросійські медіа, не відповідає дійсності. Про це 23 лютого повідомило Міністерство інфраструктури.

"Транспортне сполучення Маріуполя, Волновахи, Краматорська, Слов'янська, Сєвєродонецька, Лисичанська та інших міст Сходу з іншими регіонами України наразі здійснюється без суттєвих змін", — заявив очільник відомства Олександр Кубраков.

Мінінфраструктури підкреслило, що вже розробило рішення для "забезпечення безперебійного сполучення зі східними регіонами країни", та закликало довіряти лише офіційним державним джерелам.

Раніше член правління Укрзалізниці Олександр Перцовський повідомив, що попри погіршення безпекової ситуації на Донбасі перевізник поки що не збирається припиняти рух поїздів на схід України, але підвищить заходи безпеки.

23 лютого Рада національної безпеки і оборони погодила введення режиму надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької і Луганської областей, на 30 днів. Рішення ще має затвердити Верховна Рада. Там наразі узгоджують остаточний текст указу.

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