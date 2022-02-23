Рада визначилася, як працюватиме в умовах надзвичайного і воєнного стану

Верховна Рада 23 лютого ухвалила постанову №7105 про організацію роботи в умовах надзвичайного та воєнного стану. Документ підтримали 342 депутати парламенту.

Відповідно до постанови, робота парламенту на час дії надзвичайного чи воєнного стану здійснюється в режимі пленарних засідань, роботи в комітетах, тимчасових спеціальних / слідчих комісіях і депутатських фракціях (депутатських групах).

Крім того, Погоджувальна рада депутатських фракцій може запропонувати провести пленарне засідання парламенту, якщо воно не передбачене. Своєю чергою засідання Погоджувальних рад за потреби скликає спікер або його заступники.

23 лютого Рада національної безпеки і оборони погодила введення режиму надзвичайного стану по всій країні, окрім Донецької і Луганської областей, на 30 днів. Рішення ще має затвердити Верховна Рада.

Що відомо

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