Відеозвернення ватажка так званої "ЛНР" Леоніда Пасєчніка про евакуацію цивільного населення в Росію було записане ввечері 16 лютого — тобто за два дні до того, як воно було оприлюднене, і за день до початку масових обстрілів.

Цю інформацію перевірив редактор Суспільного Андрій Діхтяренко.

У властивостях оригінального файлу відеозвернення, яке поширили ЗМІ бойовиків, вказано, що він був створений о 15:38 16 лютого.

Це означає, що такі дані були виставлені на камері, на яку було записане відео. А отже, воно було або створене в той час, або налаштування камери були навмисне змінені так, щоб показувати іншу дату.

Фото: Андрій Діхтяренко / Суспільне / скриншот Звернення ватажка "ЛНР" про евакуацію були записані 16 лютого — за день до загострення на Донбасі

Перевірити аналогічне відео ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна наразі неможливо: його оригінали були видалені з ресурсів бойовиків. Але "Новая газета" повідомляє, що дані відео також показують, що воно було створене 16 лютого.

Нагадаємо, 18 лютого "ДНР" і "ЛНР" оголосили про масову евакуацію цивільного населення в Ростовську область нібито через підготовку Україною наступальної операції. В Україні заперечили це і заявили, що йдеться про провокацію з боку Росії.

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