Відеозвернення ватажка так званої "ЛНР" Леоніда Пасєчніка про евакуацію цивільного населення в Росію було записане ввечері 16 лютого — тобто за два дні до того, як воно було оприлюднене, і за день до початку масових обстрілів.
Цю інформацію перевірив редактор Суспільного Андрій Діхтяренко.
У властивостях оригінального файлу відеозвернення, яке поширили ЗМІ бойовиків, вказано, що він був створений о 15:38 16 лютого.
Це означає, що такі дані були виставлені на камері, на яку було записане відео. А отже, воно було або створене в той час, або налаштування камери були навмисне змінені так, щоб показувати іншу дату.
Перевірити аналогічне відео ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна наразі неможливо: його оригінали були видалені з ресурсів бойовиків. Але "Новая газета" повідомляє, що дані відео також показують, що воно було створене 16 лютого.
Нагадаємо, 18 лютого "ДНР" і "ЛНР" оголосили про масову евакуацію цивільного населення в Ростовську область нібито через підготовку Україною наступальної операції. В Україні заперечили це і заявили, що йдеться про провокацію з боку Росії.
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Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає до 190 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
- 17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів.
- За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, спецслужби Росії могли замінувати низку об'єктів у Донецьку для провокації, щоб звинуватити Київ у терактах і створити привід для вторгнення. Розвідка закликає донеччан не виходити з домівок та не користуватися громадським транспортом.
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