В окупованій Горлівці стався викид хімічних речовин у повітря — розвідка

На тимчасово окупованій території Донецькій області на хімічному підприємстві стався витік отруйних речовин. Росія може використати це, для звинувачення України.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"14 січня в окуповану російськими військами Горлівку на ПАТ "Концерн Стирол" доставлено ємності з аміаком, з яких через порушення герметичності у повітря витекли отруйні речовини", — йдеться у повідомленні.

У ГРУ заявили, що цю техногенну катастрофу можуть використати для звинувачення України у застосуванні отруйних хімічних речовин та як привід для розширення збройної агресії. У розвідці зазначають, що хімічне забруднення може призвести до екологічної катастрофи на сході України.

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