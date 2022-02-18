РФ продовжує просуватися ближче до українського кордону — Остін

У США не бачать жодних ознак відведення російських військ від українського кордону. Натомість РФ продовжує просуватися ближче до кордону. Про це під час візиту до Польщі повідомив міністр оборони США Ллойд Остін на спільному брифінгу з польським колегою Маріушем Блащаком.

"Поки що ми не бачили жодних ознак того, що вони (Росія — ред.) відводять війська. Ми бачимо, що вони продовжують готуватися, просуваються ближче до кордону, розосереджують війська, нарощують свої можливості в плані логістики", — сказав Остін.

За його словами, якщо Росія здійснить повномасштабне вторгнення в Україну, Польща опиниться в ситуації, коли тисячі людей із України перетинатимуть її кордон, рятуючись від війни.

Водночас Остін додав, що все ще є час і місце для дипломатії. За його словами, який би шлях не обрала Росія, США і союзники будуть до цього готові.

Остін також сказав, що спільні навчання США в Польщі і країнах Балтії продовжують демонструвати готовність США захищати східних партнерів. Оскільки Європа зараз зіткнулася з викликами міжнародного миру і стабільності, додав він.

Що відомо

Читайте також

Росія хоче визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Як на це реагують політики України і світу

"Кожен раз, коли Росія брязкає зброєю, чимало людей записується до тероборони" — історія резервіста

Загроза військового вторгнення Росії в Україну. Оновлення

Військова допомога Україні на тлі загрози з боку Росії. Які країни допомагають озброюватися

Через річку Припʼять перекинули понтонний міст за 6 кілометрів від українського кордону

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу