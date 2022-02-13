Окремі держави-учасниці ОБСЄ повідомили про виїзд з України представників місії

Окремі держави-учасниці ОБСЄ нещодавно вирішили, що їхнім громадянам, відрядженим на службу в СММ, варто залишити Україну в наступні кілька днів. Про це йдеться заяві для преси від Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

"13 лютого 2022 - СММ ОБСЄ в Україні — це цивільна місія, більшість персоналу якої становлять міжнародні службовці, що їх відряджають держави-учасниці ОБСЄ. Така система дозволяє державам-учасницям ОБСЄ приймати рішення, серед іншого, про передислокацію своїх відряджених громадян як всередині країни, так і за її межі", — заявили в ОБСЄ.

За даними ОБСЄ, Тимчасом Місія продовжуватиме виконувати затверджений ОБСЄ мандат зі спостерігачами, розміщеними в десяти містах по всій Україні.

В ОБСЄ заявили, що безпека всього свого персоналу є найвищим пріоритетом для Місії, і СММ продовжуватиме постійно стежити за безпековою ситуацію.

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