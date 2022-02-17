Такі масштабні обстріли на фронті вперше з 2019 року — військовий оглядач

Такі масштабні обстріли на фронті вперше з 2019 року. Наразі сприймається тільки як чергове загострення. Про це повідомив під час ефіру програми "Сьогодні.Головне" військовий оглядач Михайло Жирохов.

"Перед засіданням Радбезу ООН бойовикам потрібна була картинка. Цю картинку вони отримали. Починаючи з ночі вони почали обстріли, які призвели до знищення цивільної інфраструктури. Це один зі сценаріїв напруження на Донбасі, аби надалі ввести російські війська під виглядом "миротворців", — додав Михайло Жирохов.

Військовий оглядач Михайло Жирохов розповів, що наразі ОБСЄ не має технічної можливості зафіксувати усі обстріли, оскільки деякий час назад громадяни західник країн покинули Місію ОБСЄ.

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