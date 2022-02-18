Російська Федерація намагається спровокувати Україну, про повномасштабну операцію на кордоні нині не йдеться. Про таке у четвер, 17 лютого, в програмі "Право на владу" розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.
"Якщо мова йде про повномасштабну операцію по відношенню до нашої країни, ми такого не бачимо. Що ми на сьогоднішній день бачимо? Ми на сьогоднішній день бачимо провокації з боку РФ, вони їх чинили постійно”, — пояснив Данілов.
За його словами, збільшення кількості обстрілів поблизу лінії розмежування на Донбасі — це зухвала масована провокація.
“Мета — щоб ми почали військовим шляхом відповідати потужно. Для того, щоб нас звинуватити в тому, що нібито ми причетні до того, що сьогодні вони би хотіли, щоби розгорнулося на нашій території", — прокоментував ситуацію Данілов.
Він також додав, що українська сторона повинна бути стриманою і в жодному разі не вестися на провокації РФ.
За словами секретаря РНБО, українські військові перебувають у стані готовності і знають, що робити. Той факт, що українська армія має на озброєнні "Стінгери" та "Джевеліни", буде охолоджувати запал РФ, щоб вести широкомасштабну війну, сказав Данілов.
Що відомо
- 17 лютого російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали двоє мирних жителів. Про це повідомляє пресцентр штабу ООС у ранковому зведенні.
- Дитсадок у Станиці Луганській, школа у Врубівці, артснаряд посеред Мар’їнки. Від ранку 17 лютого на Донбасі обстрілювали населені пункти. Місія ОБСЄ зафіксувала понад 500 вибухів уздовж лінії зіткнення за менш ніж добу.
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає від 115 до 130 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Міністерство оборони Росії стверджує, що окремі російські військові підрозділи, які завершили свої навчання, невдовзі почнуть повертатися у пункти постійного розташування. У Білорусі запевняють, що по завершенні спільних із Росією навчань 20 лютого звідти вийдуть усі російські військові. Українські та західні посадовці не вважають такі заяви правдивими.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
- Очільник Пентагону Ллойд Остін 17 лютого заявив, що Москва зосередила понад 150 тисяч військових на прикордонні з Україною, посилила військову присутність у Чорноморському регіоні, стягнула військово-повітряні сили, поповнила запаси крові. Велика Британія також фіксує, що до українських кордонів прибувають нові військові підрозділи РФ.
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