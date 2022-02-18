Російська Федерація намагається спровокувати Україну, про повномасштабну операцію на кордоні нині не йдеться. Про таке у четвер, 17 лютого, в програмі "Право на владу" розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

"Якщо мова йде про повномасштабну операцію по відношенню до нашої країни, ми такого не бачимо. Що ми на сьогоднішній день бачимо? Ми на сьогоднішній день бачимо провокації з боку РФ, вони їх чинили постійно”, — пояснив Данілов.

За його словами, збільшення кількості обстрілів поблизу лінії розмежування на Донбасі — це зухвала масована провокація.

“Мета — щоб ми почали військовим шляхом відповідати потужно. Для того, щоб нас звинуватити в тому, що нібито ми причетні до того, що сьогодні вони би хотіли, щоби розгорнулося на нашій території", — прокоментував ситуацію Данілов.

Він також додав, що українська сторона повинна бути стриманою і в жодному разі не вестися на провокації РФ.

За словами секретаря РНБО, українські військові перебувають у стані готовності і знають, що робити. Той факт, що українська армія має на озброєнні "Стінгери" та "Джевеліни", буде охолоджувати запал РФ, щоб вести широкомасштабну війну, сказав Данілов.

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