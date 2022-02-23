У разі вторгнення російських військ в Україну остання звертатиметься до Туреччини з проханням перекрити протоки Босфор і Дарданелли, які сполучають Чорне і Середземне моря, для російських кораблів.

Про це в коментарі Reuters повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

Дипломат зазначив, що присутність російських військових кораблів у Чорному морі є загрозою для України. Йдеться про шість десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ, які офіційно перебувають там для участі у спільних навчаннях.

"Ми вважаємо, що в разі широкомасштабного військового наступу або початку воєнних дій проти України — коли війна стане не лише де-факто, а й де-юре — ми проситимемо уряд Туреччини розглянути питання закриття чорноморських проток для держави-агресора", — сказав Боднар.

23 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не підтримує визнання Росією самопроголошених "Л/ДНР". Ердоган пропонував посередництво між Україною та Росією для врегулювання конфлікту на сході України. Москва тоді відкидала пропозиції, тоді як Київ висловлював готовність до діалогу.

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