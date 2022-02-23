У разі вторгнення російських військ в Україну остання звертатиметься до Туреччини з проханням перекрити протоки Босфор і Дарданелли, які сполучають Чорне і Середземне моря, для російських кораблів.
Про це в коментарі Reuters повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.
Дипломат зазначив, що присутність російських військових кораблів у Чорному морі є загрозою для України. Йдеться про шість десантних кораблів Північного та Балтійського флотів РФ, які офіційно перебувають там для участі у спільних навчаннях.
"Ми вважаємо, що в разі широкомасштабного військового наступу або початку воєнних дій проти України — коли війна стане не лише де-факто, а й де-юре — ми проситимемо уряд Туреччини розглянути питання закриття чорноморських проток для держави-агресора", — сказав Боднар.
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23 лютого президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що не підтримує визнання Росією самопроголошених "Л/ДНР". Ердоган пропонував посередництво між Україною та Росією для врегулювання конфлікту на сході України. Москва тоді відкидала пропозиції, тоді як Київ висловлював готовність до діалогу.
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Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- 22 лютого президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти РФ через визнання нею так званих "Л/ДНР". Обмеження стосуються російського суверенного боргу, двох банківських установ та представників російських еліт та їхніх сімей. У Росії пообіцяли відреагувати на них "вивірено і відчутно, не обов'язково симетрично".
- 23 лютого ЄС запровадив санкції проти 351 депутата Державної думи РФ та 27 фізичних і юридичних осіб. За даними "Радіо Свобода", туди також потрапили офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов.
- Окремо санкції запровадили Велика Британія, Японія, Австралія та Канада. А Верховна Рада 23 лютого підтримала звернення до Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти депутатів Держдуми Росії, які ініціювали визнання терористичних організацій “Л/ДНР” незалежними державами.
- З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022".
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