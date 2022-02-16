Ердоган запропонував Зеленському та Путіну провести тристоронню зустріч

Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував президенту України Володимиру Зеленському та президенту РФ Володимиру Путіну провести тристоронню зустріч з метою розвʼязання російсько-українського конфлікту.

Про це повідомляє CNN Turk.

Зокрема, Ердоган заявив, що Володимир Зеленський позитивно оцінив ідею тристоронньої зустрічі з президентами Туреччини та Росії. Наразі сторони чекають відповіді від російської сторони.

" Зеленський у ході нашої з ним зустрічі заявив, що позитивно ставиться до ідеї тристоронньої зустрічі. Якщо пан Путін так само позитивно підійде до цього питання, сподіваюся, ми зможемо зустрітися в Стамбулі або Анкарі", — повідомив Ердоган.

Він також заявив, що повномасштабна війна в регіоні є "поганим знаком".

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