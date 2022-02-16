Ердоган запропонував Зеленському та Путіну провести тристоронню зустріч

Президент Туреччини Реджеп Ердоган запропонував президенту України Володимиру Зеленському та президенту РФ Володимиру Путіну провести тристоронню зустріч з метою розвʼязання російсько-українського конфлікту.
Про це повідомляє CNN Turk.
Зокрема, Ердоган заявив, що Володимир Зеленський позитивно оцінив ідею тристоронньої зустрічі з президентами Туреччини та Росії. Наразі сторони чекають відповіді від російської сторони.
" Зеленський у ході нашої з ним зустрічі заявив, що позитивно ставиться до ідеї тристоронньої зустрічі. Якщо пан Путін так само позитивно підійде до цього питання, сподіваюся, ми зможемо зустрітися в Стамбулі або Анкарі", — повідомив Ердоган.
Він також заявив, що повномасштабна війна в регіоні є "поганим знаком".
Що відомо
- 19 січня президент Ердоган повідомив про готовність виступити посередником у перемовинах України та Росії задля стабілізації безпекової ситуації в регіоні та попередження війни. Раніше в Офісі президента заявили, що таке посередництво може дати результат. Але ще 1 грудня Міністерство закордонних справ РФ відкинуло пропозицію Ердогана.
- 3 лютого президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган відвідав з офіційним візитом Київ, де зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Сторони підписали низку угод, які мають поглибити співпрацю між країнами.
- З листопада 2021 року на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає 100 тисяч. Крім того, Росія почала переміщувати війська в Білорусь для спільних військових навчань в цій країні, які мають відбутися 10-20 лютого.
- США вважають загрозу нападу РФ на Україну реальною. За даними The New York Times, Росія сконцентрувала біля кордонів України приблизно 70 відсотків військового угруповання, яке може здійснити вторгнення на українську територію. Міністр оборони України Олексій Резніков, однак, поки не бачить загрози російського вторгнення.
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