Ердоган — Путіну: Туреччина не визнає "незалежності" "Л/ДНР"

Туреччина не визнає рішення Росії про визнання правосуб’єктності самопроголошених "Л/ДНР" і прагне до вирішення війни на сході України мирним шляхом. Про це турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив Володимиру Путіну під час телефонної розмови 23 лютого.

За словами Ердогана, воєнний конфлікт в Україні не принесе нікому користі. Він підкреслив у розмові з Путіним важливість тісної співпраці Анкари та Москви в регіональних питаннях і додав, що хотів би її продовження.

"Президент Ердоган, який укотре закликав до вирішення ситуації шляхом діалогу, заявив, що важливо надавати перевагу дипломатії і що Туреччина і далі дотримується своєї конструктивної позиції в межах НАТО", — ідеться в пресрелізі канцелярії турецького президента.

Раніше Ердоган пропонував посередництво між Україною та Росією для врегулювання конфлікту на сході України. Москва тоді відкидала пропозиції, тоді як Київ висловлював готовність до діалогу.

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