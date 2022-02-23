Ердоган — Путіну: Туреччина не визнає "незалежності" "Л/ДНР"

Туреччина не визнає рішення Росії про визнання правосуб’єктності самопроголошених "Л/ДНР" і прагне до вирішення війни на сході України мирним шляхом. Про це турецький президент Реджеп Таїп Ердоган заявив Володимиру Путіну під час телефонної розмови 23 лютого.
За словами Ердогана, воєнний конфлікт в Україні не принесе нікому користі. Він підкреслив у розмові з Путіним важливість тісної співпраці Анкари та Москви в регіональних питаннях і додав, що хотів би її продовження.
"Президент Ердоган, який укотре закликав до вирішення ситуації шляхом діалогу, заявив, що важливо надавати перевагу дипломатії і що Туреччина і далі дотримується своєї конструктивної позиції в межах НАТО", — ідеться в пресрелізі канцелярії турецького президента.
Раніше Ердоган пропонував посередництво між Україною та Росією для врегулювання конфлікту на сході України. Москва тоді відкидала пропозиції, тоді як Київ висловлював готовність до діалогу.
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Що відомо
- 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Після цього президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого.
- Обидві палати парламенту Росії на засіданні у вівторок, 22 лютого, визнали правосуб'єктність самопроголошених “ДНР” і “ЛНР”. Рішення ухвалили одноголосно. Путін заявив, що "Л/ДНР" визнають у межах Донецької та Луганської областей, і підтвердив, що це означає крах Мінських домовленостей.
- Рада Федерації (верхня палата парламенту) Росії 22 лютого схвалила звернення Путіна про використання Збройних сил країни за кордоном — а саме на території самопроголошених "Л/ДНР".
- 22 лютого президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкцій проти РФ через визнання нею так званих "Л/ДНР". Обмеження стосуються російського суверенного боргу, двох банківських установ та представників російських еліт та їхніх сімей. У Росії пообіцяли відреагувати на них "вивірено і відчутно, не обов'язково симетрично".
- Окремо санкції запровадили Велика Британія, Японія, Австралія та Канада. ЄС 22 лютого погодив санкційний пакет, до якого увійшли 351 депутат Державної думи РФ та 27 фізичних і юридичних осіб. За даними "Радіо Свобода", туди також потрапили офіційна представниця російського МЗС Марія Захарова, головний редактор RT Маргарита Симоньян і телеведучий Володимир Соловйов.
- Верховна Рада 23 лютого підтримала звернення до Ради національної безпеки і оборони про запровадження санкцій проти депутатів Держдуми Росії, які ініціювали визнання терористичних організацій “Л/ДНР” незалежними державами.
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