19 січня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган вкотре повідомив про готовність стати медіатором переговорах України та Росії задля стабілізації безпекової ситуації в регіоні та попередженні війни. Цього разу він запросив президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського до Туреччини, аби "вирішити їхні проблеми". 20 січня Ердоган заявив, що невдовзі планує відвідати Україну, зазначивши, що однією з цілей візиту стане допомога у врегулюванні конфлікту між Росією та Україною, та вкотре закликав до зустрічі між сторонами. Суспільне розпитало Євгенію Габер, старшу аналітикиню Центру досліджень сучасної Туреччини, на що слід очікувати від цього візиту.

На думку експертки, пропозиція Туреччини щодо посередництва між Україною і Росією була достатньо серйозною.

"Треба в принципі розуміти, що у зовнішній політиці Туреччини це окремий важливий трек — виступати посередником, таким собі медіатором у переговорах між групами, які конфліктують. Таке було раніше на Балканах, таке практикувала Туреччина і на Близькому Сході", — нагадала вона.

За словами Габер, як Україна, так і Росія є важливими для Туреччини країнами, хоча й з різних причин.

"З Україною в Туреччини стратегічне партнерство — це дійсно дуже активна співпраця, зокрема і в галузі оборонної промисловості, військово-технічної, політичної, тому Україна для Туреччини важлива. З іншого боку є Росія, з якою Туреччину пов'язують енергетика, поставки газу, туристи, турецькі компанії, які працюють в Росії, поставки С-400 (російський зенітний ракетний комплекс — ред.) як окремий випадок військово-технічної співпраці", — пояснила аналітикиня.

З огляду на це чинна ситуація є достатньо складною з дипломатичної точки зору для Туреччини, зауважила Євгенія Габер.

"Їй потрібно нібито обирати між Україною і Росією, чого вона робити не хоче. Вона намагається балансувати з обома сторонами. З іншого боку є погіршення безпекової ситуації в Чорноморському басейні, що також створює додаткову напругу і прямі загрози безпеки для Туреччини", — додала вона.

При цьому експертка не вважає, що ініціатива Ердогана матиме значні результати.

"Українська сторона будь-які турецькі пропозиції щодо деескалації вітає, і будь-які дипломатичні формати, але зараз цей формат не видається мені якимось реалістичним або навіть частково застосованим у сучасних реаліях, насамперед через позицію Росії", — додала Габер.

Про візит Ердогана

За словами аналітикині, візит президента Ердогана на початку лютого був запланований ще кілька місяців тому та анонсований офіційно.

"Це засідання Стратегічної ради високого рівня, такі засідання відбуваються щороку — то в Туреччині, то в Україні, по черзі. Цього разу має відбутися в Україні, це буде десяте засідання Стратегічної ради. Це такий механізм — звіряти годинник щороку, збиратися на рівні усіх профільних міністерств, які найбільше залучені до двосторонніх відносин", — пояснила Євгенія Габер.

За її словами, у межах такого формату насамперед обговорюється співпраця у сферах оборони, стратегічних галузей промисловості, економіки, фінансів та дипломатії.

"Цього року, я думаю, будуть обговорюватися насамперед безпекові питання, ситуація в Чорному й Азовському морях, в Криму, на Донбасі. Туреччина дуже пильно за цим стежить. І це те, про що зараз неможливо не говорити", — вважає експертка.

При цьому вона не виключає, що на наступній зустрічі може бути оголошено про підписання або навіть підписано угоду про вільну торгівлю між країнами.

"Тривалий час уже про неї говорять, робочі групи працюють, раунди проводяться постійно. І цього разу ми уже настільки наблизилися до її підписання, що можна говорити про те, що це може статися", — зазначила Габер.

Що відомо

19 січня Реджеп Ердоган повідомив про готовність виступити посередником у перемовинах України та Росії задля стабілізації безпекової ситуації в регіоні та попередженні війни.

18 січня політик заявив, що він не вірить в імовірність повномасштабного нападу Росії на Україну.

У грудні 2021 року Ердоган заявив, що готовий виступити посередником у врегулюванні конфлікту між Україною та Росією. У відповідь в Офісі президента заявили, що таке посередництво може дати результат.

1 грудня Міністерство закордонних справ РФ відкинуло пропозицію президента Ердогана стати посередником у врегулюванні воєнного конфлікту між Україною та Росією.

Президент Туреччини вже заявляв, що може організувати переговори президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна, оскільки Анкара має гарні стосунки як з Києвом, так і з Москвою.

У грудні 2020 року року президенти Туреччини і Росії Реджеп Таїп Ердоган і Володимир Путін у телефонній розмові обговорили питання кримських татар, незаконно утримуваних Кремлем в окупованому Криму і на території РФ. У цей час Туреччина активно допомагала над прискоренням процесу повернення військовополонених з Росії.

Читайте також

Чи закриються "двері НАТО". Підсумки переговорів в Брюсселі

Чому Росія висунула НАТО умови, на які альянс не піде. Відповідає експредставник США Волкер

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу