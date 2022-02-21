Визнання правосуб’єктності так званих Донецької та Луганської "народних республік" є "кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та Мінських домовленостей".

Про це заявили високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"Союз відреагує санкціями проти тих, хто причетний до цього незаконного рішення. ЄС та його партнери діятимуть спільно, твердо і рішуче солідарно з Україною", — йдеться в їхніх ідентичних заявах. Раніше Боррель заявляв, що Європейський Союз може ввести додаткові санкції проти Москви.

З аналогічною заявою виступили і США. Прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що Джо Байден незабаром підпише указ, який "заборонить інвестиції, торгівлю і фінансування так званих ОРДЛО з боку фізичних та юридичних осіб США". Крім того, вона анонсувала "додаткові заходи, пов'язані із сьогоднішнім грубим порушенням Росією своїх міжнародних зобов'язань".

"Уточню: ці заходи не пов'язані з оперативними і серйозними економічними заходами, які ми готували спільно зі своїми союзниками на випадок вторгнення Росії в Україну, а доповнюватимуть їх", — зазначила Псакі.

Оновлено (23:10). Про плани запровадити санкції проти Росії через визнання "Л/ДНР" заявила і міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс. Обмеження мають оголосити 22 лютого.

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Що ще кажуть у світі

Міністр закордонних справ Латвії Едгар Ринкевич закликав до "жорсткої міжнародної реакції" на рішення Путіна про визнання "Л/ДНР". "ЄС має негайно запровадити санкції", — додав він.

Президент Естонії Алар Каріс наголосив, що країна не визнає "протиправне рішення РФ визнати ОРДЛО". "Вочевидь, Москва не хоче насправді йти шляхом дипломатії, а натомість шукає причину для початку війни", — написав політик.

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що визнання Росією "Л/ДНР" є "повною зневагою до міжнародного права і Статуту ООН": "Росію треба визнати тим, чим вона є: державою, що перебуває за межами міжнародних правил і цивілізованих норм. Я й далі переконаний, що на такий шлях ескалації треба відповідати санкціями".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі зазначила, що рішення Путіна є "повторенням сценарію, який призвів до окупації 20% території" країни: "Грузія підтримує вас, президенте Зеленський, і підтримує територіальну цілісність і мир України". Він закликав запровадити негайні санкції проти РФ і скликати

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що визнання "Л/ДНР" Росією є "запереченням діалогу і кричущим порушенням міжнародного права", а також актом агресії проти України". Він закликав терміново скликати засідання Європейської ради для обговорення ситуації, що склалася.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс також засудила рішення Путіна. "Цей крок є черговою атакою на суверенітет України та її територіальну цілісність. Він сигналізує про кінець Мінського процесу і порушення Статуту ООН. Він свідчить про рішення Росії обрати шлях конфронтації, а не діалогу", — йдеться в її заяві.

У заяві міністерства закордонних справ Німеччини вказано, що визнання "Л/ДНР" Росією "свідомо і без зрозумілої причини знищує роки зусиль у "Нормандському форматі" та ОБСЄ". "Своїм рішенням Росія порушує всі обіцянки міжнародній спільноті. Закликаємо Росію скасувати рішення і повернутися на шлях політико-дипломатичного вирішення конфлікту на основі Мінських домовленостей", — ідеться у заяві.

Президент Франції Еммануель Макрон засудив рішення Путіна про визнання "сепаратистських регіонів на сході України". Він закликав до термінового засідання Ради Безпеки ООН, а також ухвалення точкових європейських санкцій.

Майя Санду, президентка Молдови, у своїй заяві наголосила на підтримці "суверенітету і та територіальної цілості України в межах її міжнародно визнаних кордонів". "Ми рішуче засуджуємо визнання Росією сепаратистських регіонів Донецької та Луганської областей. Це явно суперечить міжнародному праву", — зазначила вона.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що визнання "Л/ДНР" "ще більше підриває суверенітет і територіальну цілісність України, розмиває зусилля, спрямовані на вирішення конфлікту, а також порушує Мінські домовленості, стороною яких Росія є".

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Що передувало

Президент РФ Володимир Путін визнав правосуб'єктність самопроголошених "ЛНР" і "ДНР" і підписав відповідний указ. Рішення було ухвалене після засідання Ради безпеки РФ 21 лютого. Про це очільник Кремля оголосив майже у годинному зверненні до громадян, яке супроводжувалося довгим екскурсом в історію і погрозами на адресу України, НАТО і США.

Раніше ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

Заступник голови комітету Ради Федерацій РФ (верхня палата парламенту) з міжнародних справ Андрій Клімов заявив, що Росія визнає незалежність окупованих територій українського Донбасу в межах територій, які наразі контролюються підконтрольними Росії бойовиками.

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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