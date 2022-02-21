Відповідно до першого пакету санкцій проти Росії, підготованого адміністрацією Джозефа Байдена, російські банки будуть позбавленні можливості на будь-які транзакції, передає Reuters із посиланням на свої джерела.
Санкції передбачають скорочення кореспондентських відносин банків США та РФ, які дають змогу здійснювати міжнародні платежі.
Список банків, які можуть опинитися під санкціями, сформовано не повністю. За даними агентства, з великою ймовірністю обмеження торкнуться ВТБ, Сбербанку, ВЭБ.РФ та Газпромбанку.
Також американці введуть санкції проти російських фізичних та юридичних осіб. Вони передбачають заморожування активів та заборону на будь-які транзакції.
Що відомо
- 19 лютого до Мюнхена прибув президент Володимир Зеленський, де зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії та обговорив спільні кроки задля стримування Росії.
- 19 лютого міністерка закордонних справ Британії Ліз Трасс повідомила, що Велика Британія погодила з країнами "Великої сімки" (G7) та Європейським союзом санкції проти Росії у разі її вторгнення в Україну.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав російського лідера Володимира Путіна відвести свої війська від українського кордону та обрати дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України. Водночас міністри закордонних справ країн "Великої сімки" (G7) попередили Росію про жорсткі санкції у разі наступу на Україну.
- 18 лютого премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що ЄС готує санкції проти Росії, які будуть набагато жорстокішими ніж ті, що були запроваджені після окупації Криму у 2014 році. Водночас заступник директора Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх повідомив, що пакет санкцій США проти Росії не передбачає відключення її від міжнародних платіжних систем. Проте Білий дім готує "нищівні" санкції проти фінансових установ та банків Росії.
- 18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.
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