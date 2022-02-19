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РФ діє за "методичкою". Чому відбувається загострення на Донбасі та які подальші дії Росії
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РФ діє за "методичкою". Чому відбувається загострення на Донбасі та які подальші дії Росії

Анастасія Коріновська
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РФ діє за "методичкою". Чому відбувається загострення на Донбасі та які подальші дії Росії Facebook

Ватажки самоназваних "Л/ДНР" заявили про загрозу наступу української армії, почали евакуацію населення у Росію, а зранку 19 лютого видали "накази про мобілізацію". Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про обстріли з боку української армії. Водночас двоє українських військових загинули в зоні ООС 19 лютого.

Загострення на Донбасі відбувається на тлі численних повідомлень про загрозу російського наступу та звернення Держдуми РФ до Путіна щодо визнання самоназваних республік незалежними республіками.

Суспільне поспілкувалось з військовими експертами про причини загострення на Донбасі та можливі подальші дії РФ.

"Ми це бачили вже у 2008 році в Грузії"

Даріус Антанаїтіс, військовий експерт (Литва), вважає, що Росія використовує ту ж "методичку", яку використовувала і раніше для розв'язання війн.

"Як Росія розпочала війну з Фінляндією в 1939 році. Ситуація була майже така сама. Майнільський інцидентпровокація, що була використана керівництвом СРСР, як формальний привід для початку радянсько-фінської війни 1939 року., коли росіяни відкрили артилерійський вогонь по своїх же позиціях і це було подане як агресія Фінляндії. Те саме ми бачили і у Чечні, коли декілька багатоповерхівок були підірвані, так само було і у Грузії, коли росіяни звинуватили грузин у відкритті вогню першими. Можна зробити висновок, що у цьому випадку російська влада, російська армія використовує такі самі "методи", які використовували раніше. І можна сказати, що їх можливі дії є передбачуваними у майбутньому", – зазначив він.

Провокації необхідні, аби отримати обстріли у відповідь, додає Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу, коментуючи ситуацію на Донбасі останніх днів.

"А також, можливо, наголошу можливо, в ході розпочатої евакуації можливі теракти: на кшталт підриву автобуса з людьми, які евакуюються. Для Росії це не втрати, вони звинуватять Україну в скоєнні теракту проти населення. Таким чином може бути легалізована присутність російських військ на цих територіях в якості миротворців і захисників “російськомовних громадян”, як вони кажуть, а також і громадян, яким вони роздали паспорти (російські паспорти – ред.)", – додає він.

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На відміну від ситуації у Грузії 2008-го, у Молдові в 90-х та анексії Криму у 2014-го – зараз світова спільнота підкреслює, що ідеться не про локальний конфлікт, а про ризик війни у Європі, зазначає Олександр Фленкя, директор громадського об'єднання Initiative 4 Peace, екс-віце-прем'єр з реінтеграції Республіки Молдова.

"Те, як це виглядає зі сторони, з Кишинева, зокрема, те, що зараз відбувається на сході України, біля південно-східних кордонів, не схоже ані на грузинський сценарій 2008-го, ані на придністровський молдавський сценарій 92-го року. Ба більше, це навіть не схоже на анексію Криму у 2014-му році. Тоді усе відбулося стрімко, як і в Грузії 2008-го року, коли цього ніхто не очікував. Зараз уся ця ситуація відбувається протягом останніх щонайменше трьох місяців... Доволі символічно, що буквально у ці дні проходить Мюнхенська безпекова конференція. Для мене вся ця ситуація більше нагадує мюнхенську історію, але вже 38-го року", – зазначає він.

Загострення на Донбасі зараз

Тарас Чмут, голова правління Українського мілітарного центру, військовий експерт відзначає, що історія з евакуацією жителів Донбасу в РФ "перевищена в першу дію медійно та інформаційно": "Ми ж не знаємо, що за нею ховається. Це 3 тис. людей, яких умовно показово евакуюють на ста автобусах, чи це дійсно щось серйозне. І щоб що? Це один з етапів емоційного нагнітання істерії. Ми не знаємо ні масштабу, ні того, як це буде відбуватися, чи це буде відбуватися. Якщо це знову вивезуть тисячу людей, а з цього зроблять картину, ніби це 100 млн, це одна історія. Якщо просто 100 людей, то 100 людей".

Така ж ситуація з "мобілізацією": Якщо окупаційні війська готуються до якихось більш активних бойових дій, їм потрібен людський ресурс. Зазвичай посилати гинути вони не посилають своїх кадрових військових, а перекривати місцевим населенням, російськими добровольцями, які там знаходяться. Тому, час від часу вони проводять подібні дії з метою укомплектування тих пустих штатів, які у них є. Оскільки, техніки Росія то “нагнала”, але особового складу не вистачає катастрофічно. Це спосіб закривати дірки людським ресурсом першої хвилі наступу, які перші ж загинуть".

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

"Відкрився цілий інформаційний фронт"

Якщо класична рутина бойових операцій починається з "казуса беллі", або ж приводом для війни, то тепер достатньо пропагандистських ЗМІ чи соцмереж, каже Маріус Малюкявичюс, експерт з інформаційної безпеки (Литва): "Нині це можна зробити за допомогою всіх нових медіа, візуальних технологій, і це може стати приводом. І насправді, це те, що керівництво США та Великої Британії повторювало протягом минулого місяця і навіть більше. Вони мають, в основному, розвідувальну інформацію про те, що існують різні варіанти того, яким може бути привід".

"Ми в ситуації, коли в основному військово все готово, і всі на межі, тому що всі розуміють, що це почнеться з таким приводом. Останніми днями відкрився цілий інформаційний фронт, раніше російські державні ЗМІ не були настільки активними в передачі таких наративів. Тепер це історія "біженців, які тікають з Донбасу", і історія "України, яка обстрілює Донбас" і організовує нібито диверсії, як ви знаєте, комунальних служб тощо. Отже, важливо те, що це вже стало свого роду державним медіа-наративом. Раніше ми цього не бачили", – додає Маріус Малюкявичюс.

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Що далі

Олександр Фленкя вважає, що з боку Росії є всі необхідні підготовчі заходи для того, щоб здійснити повномасштабну військову операцію. Водночас, не зовсім зрозуміло, чим вона може закінчитися: "З одного боку, все готове до того, щоб йти до кінця, де б він не був, але, з іншого боку, послідовність кроків побудована так, що Москва у будь-який момент може відкотити назад. І тут питання, при яких умовах та обставинах це може відбутися. Зрозуміло, і про це говорять відкрито європейські лідери, що Москва шантажує та загрожує Європі. Вона хоче поступок, очікує якихось сигналів з боку світових лідерів, після яких вона могла припинити цю послідовність кроків, які б привели до повномасштабної війни".

Даріус Антанаїтіс вважає, що сценаріїв декілька: початок повномасштабної війни, її відсутність та війна на окремій території (обмежена війна): "Єдина людина, яка точно може відповісти на це питання, це Путін. Як ми чуємо від наших американських друзів, вони розповсюджують дані розвідки, щоб повідомити людям та дати зрозуміти Путіну, що у США знають, що планує та робити Путін, і для нього та російської влади буде неможливо сказати, що вони не відповідальні за початок будь-якої війни, будь-яких проблем".

Олег Жданов упевнений, що зараз РФ шукатиме приводів для того, щоб це зайти на окуповані території Донбасу в якості "миротворців". Але легалізації "Л/ДНР" в складі РФ чи російських військ на цих територіях може ускладнити виконання Мінських домовленостей: "Є окремий пункт “виведення іноземних військ з території окремих районів Донецької та Луганської області”. І це безпекова складова, яка повинна бути здійснена напередодні підготовки і проведення виборів. Тому тут швидше мова йде про залякування і шантаж нашого політичного керівництва. Наприклад, звернення Держдуми до Путіна стосовно легалізації цих “народних республік” – це шантаж про те, чи відмовиться Україна від своїх територій і своїх громадян, чи ні, ми держава, чи не держава. Путін намагається довести всьому світу, що Україна – не держава".

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"З приводу того, скільки це може тривати (провокації зі сторони окупованих територій – ред.). Думаю, що декілька тижнів, не більше. Бо діла треба буде закінчувати цю авантюру. З нашого боку, я навіть не сумніваюсь, що ніяких силових дій стосовно цих територій вчинено не буде", – додає Жданов.

Як має діяти Україна

Три ключові напрямки, каже Чмут: "Перший – міжнародний, дипломатичний. Ми маємо всіляко залучатися підтримкою партнерів, союзників, показувати світу, що тут відбувається і що це не ми. Що це повністю історія з Україною, яка спричинилася РФ. Паралельно з цим, посилення отримання міжнародно-технічної допомоги, яка є ключовим аспектом “ненападу Росії” ще у повній мірі. Чим сильніші збройні сили, тим менша ймовірність того, що Росія вторгнеться знову. Другий момент – військовий. Ми маємо готувати збройні сили, можливо теж проводити якусь локальну, точкову мобілізацію до сил спеціальної спеціальних операцій, до органів військового управління. Не так, щоб це було масово, це не про 40-50 тис. населення. Але розгорнути вертикаль управління ЗСУ було б доречно. Також в цілому зосереджувати збройні сили на можливих напрямках удару, розсереджувати техніку і бути готовими. Бо якщо не завтра, можливо через тиждень-місяць, напруга доволі висока. Третє – це інформаційно намагатися гасити російські фейки, інформаційно протидіяти, показувати світу, що тут відбувається, що відбувається в: Києві, Маріуполі, Харкові, Слов’янську та інших прифронтових містах".

Спроба окупації значної частини України, з Києвом, Одесою і умовно по Дніпру, або й далі – найгірший розвиток ситуації для України: "Ніхто не скаже на скільки він можливий, це все змінюється кожного дня від кожної заяви, кожної країни. Це все хаотичні процеси, тут немає якоїсь ймовірності – 67% або 93%. Вам ніхто не скаже. Є події, які взаємозалежні від багатьох чинників", – додає Чмут.

Жданов вважає, що якщо не буде знайдено рішення в протистоянні США і РФ, то все зведеться нанівець. Статус “кво” відновиться на окупованих територіях і в зоні ООС.

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