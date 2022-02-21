У разі, якщо президент РФ Володимир Путін підпише указ про визнання незалежності так званих Донецької та Луганської "народних республік", Європейський Союз може ввести додаткові санкції проти Москви.

Як повідомляє кореспондентка Суспільного, про це 21 лютого заявив високий представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель.

"Ми закликаємо Путіна поважати міжнародне право і мінські домовленості. І очікуємо від нього, що він не визнає незалежність ОРДЛО. І ми готові до потужної та спільної реакції, якщо він усе ж вирішить це зробити", — заявив Боррель.

"Якщо буде анексія (території ОРДЛО — ред.), то будуть санкції. А якщо буде визнання ("Л/ДНР" — ред.), то я запропоную введення санкцій, і рішення ухвалять міністри", — сказав топдипломат ЄС.

Рішення про санкції буде ухвалювати Рада міністрів закордонних справ країн-членів ЄС.

Своєю чергою Сполучені Штати заявили, що наміри Росії з визнання незалежності "Л/ДНР" є "деструктивними та небезпечними".

"Операції фальшування, дезінформація, а тепер — "прохання" їхніх ставлеників про незалежність. Це все взяте з російсько-грузинської війни. Світ більше не обдурити цією брехнею", — йдеться в заяві посольства США в Україні, яка є в розпорядженні Суспільного.

Раніше 21 лютого ватажки самопроголошених "Донецької та Луганської народних республік" Денис Пушилін та Леонід Пасєчнік синхронно звернулися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати "Л/ДНР". Україна і Захід заявляли, що визнання "Л/ДНР" Росією означає її вихід із Мінських домовленостей.

На засіданні Радбезу Росії 21 лютого всі учасники підтримали звернення Державної думи Росії із закликом визнати незалежність "Л/ДНР". Тоді Володимир Путін заявив, що ухвалить рішення сьогодні.

Пізніше Кремль повідомив, що в телефонній розмові з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і президентом Франції Еммануелем Макроном Путін заявив, що підпише указ про визнання "Л/ДНР".

Що відомо

З листопада 2021 року біля кордонів України Росія стягує свої війська і техніку. За оцінками Києва і Заходу, йдеться про понад 150 тисяч військових у прикордонних російських областях, окупованому Криму і Білорусі, де тривають спільні з РФ військові навчання "Союзна рішучість-2022". Москва раніше заявляла про повернення частини військ у місця дислокації, але потім навчання, які мали завершитися 20 лютого, вирішили продовжити.

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Володимир Путін ухвалив принципове рішення про вторгнення в Україну і це станеться в найближчі дні. Починаючи із 17 лютого, ситуація на Донбасі загострилася: бойовики здійснюють десятки обстрілів, заявляють про провокації та диверсії з боку українських військових. Офіційний Київ усе це спростовує.

Бойовики "Л/ДНР" удень 18 лютого заявили, що починають масову евакуацію та закликають жителів окупованих територій виїхати до РФ, зокрема в Ростовську область. Ватажок "ДНР" Пушилін заявив, що "ситуація йде до війни". За його словами, евакуювати незаконна влада планує жінок, дітей та старших людей. Чоловіків 18-55 років не випускатимуть. Уранці 19 лютого ватажки самопроголошених "Л/ДНР" оголосили про мобілізацію.

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