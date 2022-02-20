Нідерланди переносять своє посольство з Києва до Львова

Міністерство закордонних справ Нідерландів вирішило тимчасово перенести посольство в Україні з Києва до Львова у зв’язку з загрозою вторгнення Росії.

Про це повідомляється на Twitter-сторінці МЗС Нідерландів.

"З міркувань безпеки сьогодні було прийнято рішення про тимчасове перенесення діяльності посольства в Києві до Львова", — повідомили у відомстві.

Напередодні, 19 лютого, керівництво НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії в Україну. Раніше про перенесення своїх диппредставництв до Львова заявили Велика Британія, США, Канада, Австралія, Німеччина.

Що відомо

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що, за даними розвідки, Росія готується розв’язати "найбільшу війну в Європі з 1945 року".

Президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

19 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг звернувся до Путіна із закликом відвести свої війська від українського кордону та попередив про санкції.

Директор Національної економічної ради Білого дому Даліп Сінгх повідомив, що пакет санкцій США проти Росії не передбачає відключення її від міжнародних платіжних систем. Водночас Білий дім планує ввести нищівні санкції проти фінансових установ та банків Росії.

Постійний представник США в Організації з безпеки та співробітництва у Європі Майкл Карпентер заявив, що Росія могла збільшити військову присутність та зосередити поблизу українських кордонів до 190 тисяч російських військових.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія шукає привід для початку вторгнення в Україну.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

13 лютого ЗМІ повідомили, що американські співробітники в ОБСЄ почали організовано виїжджати з окупованого Донецька.

Кілька десятків країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз вирішив не закривати своїх дипломатичних представництв у Києві.

12 лютого Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.

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