П'ять країн порадили своїм громадянам виїхати з України

Велика Британія, Чорногорія, Японія та Південна Корея рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію. Майже аналогічні рекомендації опублікувало посольство Ізраїлю. Там радять своїм громадянам "переглянути необхідність" перебування в Україні.

Так, тимчасово поїхати з України рекомендувало своїм громадянам Міністерство закордонних справ Чорногорії "у зв'язку зі зростанням напруженості та непередбачуваною ситуацією з безпекою".

"Ми закликаємо громадян Великої Британії в Україні виїхати зараз комерційним шляхом, поки вони залишаються доступними", — зазначили у британському зовнішньополітичному відомстві.

МЗС Японії також порадило японським громадянам, які перебувають в Україні, негайно покинути цю країну.

Південна Корея взагалі зарахувала Україну до території з червоним рівнем небезпеки та заборонила до неї подорожі. Станом на 2 лютого в країні живе 341 кореєць, включно з держслужбовцями.

"Це превентивний захід на рівні уряду в рамках підготовки до раптового погіршення місцевої ситуації. Громадяни Кореї, які перебувають в країні, мають терміново евакуюватися в безпечну третю країну або Корею за допомогою доступних авіарейсів, а громадянам, які планують подорожувати в Україну, варто скасувати свої плани", — йдеться у заяві МЗС країни.

"У зв’язку із загостренням ситуації в Україні, МЗС Ізраїлю рекомендує громадянам Ізраїлю, які знаходяться в Україні, переглянути необхідність перебування в країні та уникати наближення до зон підвищеної небезпеки. МЗС рекомендує громадянам Ізраїлю утриматися від поїздок до України", — йдеться на Twitter сторінці посольства Ізраїлю в Україні.

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