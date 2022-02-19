У НАТО закликали Путіна відвести війська від України та пригрозили санкціями

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до російського лідера Володимира Путіна із закликом відвести свої війська від українського кордону та обрати дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України.

Про це він заявив на Мюнхенській конференції з безпеки, яка триває у Мюнхені.

"Ми закликаємо Росію відвести свої сили від кордонів України. Це має стати важливим першим кроком на шляху до мирного врегулювання (кризи – ред.)", – закликав Столтенберг.

Він зазначив, що Альянс намагається знайти дипломатичне рішення загострення ситуації довкола України, але поки не бачить жодних ознак відведення російських військ від українських кордонів, навпаки триває накопичення сил РФ.

Зокрема, у НАТО пропонують Росії долучитися до серії дискусій у Раді Росія – НАТО (СРН) щодо контролю за звичайними та ядерними озброєннями.

"Я хочу повторити свій заклик до Росії провести серію засідань для обговорення питань зниження ризиків та контролю за звичайними та ядерними озброєннями", – заявив генсек НАТО.

Своєю чергою віцепрезидентка США Камала Гарріс під час конференції у Мюнхені заявила, що НАТО та його союзники підготували пакет жорстких санкцій проти Росії.

"Росія продовжує звужувати вікно можливостей до діалогу, заявляючи, що готова до нього. Якщо вона продовжить діяти в тому ж ключі, то ми, союзники по НАТО накладемо серйозні, дієві санкції на РФ. Ми підготували пакет заходів, вони будуть жорсткими", – попередила Гарріс.

Вона уточнила, що ці санкції спрямовані проти "російських фінансових інституцій, ключових сфер економіки та промисловості" та завдадуть серйозної шкоди економіці РФ.

Що відомо

У Мюнхені 18 лютого стартувала конференція з безпеки-2022. На заході, що триватиме до 20 лютого, лідери понад 30 країн світу, десятки провідних дипломатів та міністрів оборони говоритимуть про сучасну архітектуру безпеки світу, її виклик та загрози. Очікується, що головною темою буде ситуація навколо України.

До Мюнхена запросили президентів України та Росії, однак там буде присутня лише українська делегація. У Путіна відмовилися їхати через те, що начебто не мають щеплень від коронавірусу схваленими у ЄС вакцинами.

18 лютого президент США Джо Байден висловив впевненість, що президент РФ Володимир Путін ухвалив рішення щодо вторгнення в Україну. Водночас він не відкинув можливість подальших переговорів щодо деескалації.

Постійний представник США в Організації з безпеки та співробітництва у Європі Майкл Карпентер заявив, що Росія могла збільшити військову присутність та зосередити поблизу українських кордонів до 190 тисяч російських військових.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Росія шукає привід для початку вторгнення в Україну.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

У "ДНР" і "ЛНР" оголосили евакуацію у РФ: що відбувається на Донбасі та що про це кажуть місцеві

Морські навчання РФ перекривають українські шляхи. Чи загрожує це економічною блокадою і вторгненням

Росія хоче визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Як на це реагують політики України і світу

Які фейки про російсько-українську війну поширює кремлівська пропаганда? Коментує аналітикиня

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу