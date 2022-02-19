НАТО переводить персонал українського офісу до Львова та Брюсселя

Керівництво НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії в Україну.
Про це Суспільному повідомила пресофіцер Центру інформації і документації НАТО Оксана Мусієнко.
"НАТО та країни-союзники дуже уважно стежать за ситуацією та оцінюють її та продовжують вживати всіх необхідних заходів. Безпека нашого персоналу є першочерговою, тому персонал переведено до Львова та Брюсселя", – сказала Мусієнко.
Водночас вона зазначила, що офіси НАТО в Україні продовжують працювати. В Альянсі також вчергове закликали Росію до деескалації та обрати шлях дипломатії.
Напередодні, 18 лютого, посольство Великої Британії повідомило про тимчасовий переїзд з Києва до Львова у зв’язку з побоюваннями вторгнення Росії. Раніше США, Канада та Австралія оголосили, що переносять свої посольства з Києва до Львова. Також перенести консульство із Дніпра до Львова вирішила й Німеччина.
14 лютого керівники дипустанов в Україні повідомили, що іноземні посольства не зверталися до керівництва Львівщини щодо виділення приміщень.
Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає до 190 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- 17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів.
- 18 лютого "ДНР" і "ЛНР" оголосили про масову евакуацію цивільного населення в Ростовську область нібито через підготовку Україною наступальної операції. Президент РФ Володимир Путін розпорядився виплатити кожному прибулому по 10 тисяч рублів. В Україні заперечили це і заявили, що йдеться про провокацію з боку Росії.
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