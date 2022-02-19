НАТО переводить персонал українського офісу до Львова та Брюсселя

Керівництво НАТО вирішило перевести персонал свого українського представництва до Львова та Брюсселя на тлі загрози ймовірного вторгнення Росії в Україну.

Про це Суспільному повідомила пресофіцер Центру інформації і документації НАТО Оксана Мусієнко.

"НАТО та країни-союзники дуже уважно стежать за ситуацією та оцінюють її та продовжують вживати всіх необхідних заходів. Безпека нашого персоналу є першочерговою, тому персонал переведено до Львова та Брюсселя", – сказала Мусієнко.

Водночас вона зазначила, що офіси НАТО в Україні продовжують працювати. В Альянсі також вчергове закликали Росію до деескалації та обрати шлях дипломатії.

Напередодні, 18 лютого, посольство Великої Британії повідомило про тимчасовий переїзд з Києва до Львова у зв’язку з побоюваннями вторгнення Росії. Раніше США, Канада та Австралія оголосили, що переносять свої посольства з Києва до Львова. Також перенести консульство із Дніпра до Львова вирішила й Німеччина.

14 лютого керівники дипустанов в Україні повідомили, що іноземні посольства не зверталися до керівництва Львівщини щодо виділення приміщень.

Що відомо

Читайте також

Загроза військового вторгнення Росії та що відбувається на Донбасі. Онлайн

Обстріли на Донбасі: якими є гарантії безпеки для України? Аналізує експерт

Обстріли Станиці Луганської, Мар'їнки, Врубівки: що відомо та як реагує влада

Росія хоче визнати самопроголошені "ДНР" і "ЛНР". Як на це реагують політики України і світу

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу