США евакуюють з України дипломатів, які не займають критично важливі посади

Державний департамент США закликав дипломатів, які не займають критично важливі посади, виїхати з посольства США у Києві.

Про це у Twitter повідомляє посольство США в Україні.

"Сьогодні Державний департамент США наказав виїхати з посольства США в Києві дипломатам, які не займають критично важливі посади, через постійні повідомлення про нарощування російських військових на кордоні з Україною, що вказують на можливість значних військових дій проти України", — йдеться у повідомленні.

Водночас у диппредставництві наголосили, що основна команда посольства залишиться в Україні. Також у посольстві додали, що Держдепартамент, USAID та інший персонал США по всьому світу продовжуватимуть надавати допомогу Україні та докладати дипломатичних зусиль з метою розв’язання кризи, яку "Росія спричинила своїм військовим нарощуванням".

Крім того, з 13 лютого Держдеп зупиняє консульські послуги в Посольстві США в Києві.

"Посольство збереже невелику консульську присутність у Львові для вирішення надзвичайних ситуацій, але не зможе надавати паспортні, візові чи звичайні консульські послуги", — повідомили в бюро консульських справ Держдепу.

Громадянам США рекомендували звернутися за цими послугами до американських посольств у сусідніх країнах.

Напередодні, 11 лютого, Держдеп закликав громадян США не їздити в Україну через посилення загрози російських військових дій та COVID-19.

Що відомо

Більше десятка країн світу рекомендували своїм громадянам не їздити до України або залишити її територію через загрозу вторгнення Росії. Натомість Європейський Союз заявив, що не планує евакуації свого персоналу і продовжує діяльність у звичному режимі.

Послиня Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс та голова представництва ЄС в Україні Матті Маасікас заявили, що залишаться у Києві попри рекомендації виїхати з країни на тлі загрози вторгнення Росії.

24 січня Державний департамент США дозволив добровільний від’їзд американських державних службовців з посольства у Києві та наказав виїхати членам їх родин. Австралія, Німеччина і Канада також оголосили про евакуацію частини дипломатів та їхніх сімей з України, а Велика Британія заявила про скорочення складу дипломатичної місії.

Під час пресконференції 10 лютого міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Москва може евакуювати частину своїх дипломатів з України у зв'язку з аналогічними діями Великої Британії та США.

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