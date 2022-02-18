Посольство Великої Британії тимчасово переїздить з Києва до Львова у зв’язку з побоюваннями бойових дій, спричинених початком повномасштабного вторгнення Росії.

Про це ідеться на сайті дипустанови.

"Посольство Британії у Києві тимчасово переміщується. Персонал посольства працюватиме з офісу у Львові", – зазначають у повідомленні.

МЗС повторює заклик до своїх громадян в Україні виїздити з країни, доки є така можливість, та попереджає, що у разі військової ескалації британцям в Україні не варто розраховувати на посилену консульську підтримку чи допомогу з евакуацією.

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