Посольство Великої Британії тимчасово переїздить з Києва до Львова у зв’язку з побоюваннями бойових дій, спричинених початком повномасштабного вторгнення Росії.
Про це ідеться на сайті дипустанови.
"Посольство Британії у Києві тимчасово переміщується. Персонал посольства працюватиме з офісу у Львові", – зазначають у повідомленні.
МЗС повторює заклик до своїх громадян в Україні виїздити з країни, доки є така можливість, та попереджає, що у разі військової ескалації британцям в Україні не варто розраховувати на посилену консульську підтримку чи допомогу з евакуацією.
Що відомо
- Починаючи з листопада 2021 року, на кордоні України та Росії зосереджуються російські війська. За даними Києва та західних країн, чисельність підрозділів РФ сягає до 190 тисяч. Сполучені Штати припускають, що вторгнення на українську територію може відбутися будь-якої миті. Розвідка Естонії говорить про другу половину лютого 2022 року.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний та міністр оборони Олексій Резніков запевнили, що українська армія готова дати відсіч Росії у разі вторгнення. А секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий.
- Державна дума Росії 15 лютого ухвалила проєкт звернення до президента РФ щодо визнання самопроголошених Донецької та Луганської "народних республік" самостійними, суверенними і незалежними державами. Україна і Захід заявили, що таке визнання означатиме вихід Росії з Мінських домовленостей. Володимир Путін же вважає, що депутати РФ "орієнтуються на суспільну думку і думку виборців".
- 17 лютого на Донбасі відбулося загострення: російські окупанти 60 разів порушили режим припинення вогню, 43 з них — із застосуванням забороненого Мінськими угодами озброєння. Один український військовий отримав поранення, ще один – бойове травмування. Також поранення дістали троє мирних жителів.
- 18 лютого "ДНР" і "ЛНР" оголосили про масову евакуацію цивільного населення в Ростовську область нібито через підготовку Україною наступальної операції. Президент РФ Володимир Путін розпорядився виплатити кожному прибулому по 10 тисяч рублів. В Україні заперечили це і заявили, що йдеться про провокацію з боку Росії.
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